Il 2020 è stato un anno da dimenticare. Un anno in cui abbiamo respirato aria di paura, tra divieti e zone rosse. Questo nuovo anno si spera sia l’inizio della fine con l’arrivo dei vaccini. Noi comunque continuiamo a prestare attenzione alle regole imposte dal Governo, quali distanziamento, l’uso della mascherina e il lavaggio delle mani. A tal proposito, la vendita dell’alcool etilico, del gel disinfettante e della candeggina ha visto un incremento di questi prodotti, utili per igienizzare non solo le mani quando ci troviamo fuori casa ma la casa stessa.

Ormai la prassi la si conosce bene. Si rientra a casa e ci si lava le mani e con la candeggina si pulisce il pavimento andato a contatto con le scarpe.

Siamo sicuri che si faccia bene a passare la candeggina sul pavimento ogni giorno?

Attenzione a questo prodotto usato ogni giorno che elimina batteri e virus ma è un rischio per la nostra salute e dei nostri animali. La candeggina è costituita da ipoclorito di sodio, un composto chimico potenzialmente tossico. Noi la utilizziamo sotto forma di liquido quindi la tossicità diminuisce, ma usata quotidianamente e soprattutto insieme ad altri prodotti è pericolosa.

Come ogni cosa, la candeggina ha i suoi pro e i suoi contro. Molto utile come disinfettante, sbiancante e smacchiante, usare la candeggina ogni giorno aumenta il rischio di sprigionare i gas tossici che, inalandoli, possono provocare danni alle vie respiratorie. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che l’utilizzo della candeggina sul pavimento è tossica anche per i nostri animali domestici, sia per quanto riguarda l’inalazione sia per le zampette, essendo corrosiva.

Ma è soprattutto combinata ad altri prodotti tossici che rischiamo grosso. Non si deve utilizzare la candeggina insieme all’ammoniaca, all’acido muriatico e all’alcool etilico. Dal connubio di candeggina e una di queste sostanze rischiamo irritazioni serie della pelle e infezioni alle vie respiratorie.

In ogni caso, è essenziale ricordare di mettere sempre dei guanti resistenti quando si usa la candeggina o altri prodotti e stare molto attenti per gli occhi.

Altre opzioni per igienizzare la casa

Quindi attenzione a questo prodotto, la candeggina, usato ogni giorno che elimina batteri e virus ma è un rischio per la nostra salute e dei nostri animali. Per evitare di usare la candeggina quotidianamente si possono provare delle opzioni che abbiamo in casa. Si può provare il bicarbonato, il limone o l’aceto che sicuramente profumeranno la casa e soprattutto non fanno male.