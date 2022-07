Ogni anno, dal mese di luglio e fino al mese di settembre, in Italia è possibile acquistare al mercato i pomodori per insalata e anche quelli per preparare i primi piatti con il sugo fresco da leccarsi i baffi.

Per il pomodoro, tra l’altro, questo è il periodo in corrispondenza del quale spesso si fanno grossi acquisti pure per fare le conserve. Ma senza rinunciare a consumare il prodotto fresco, per esempio, al fine di preparare dei deliziosi spaghetti al sugo. In questo caso la scelta migliore, per la materia prima, è il pomodoro fresco San Marzano.

Al posto del Parmigiano, poi, possiamo optare per una bella cascata di ricotta salata grattugiata. Vediamo allora come preparare un delizioso sugo al pomodoro con la classica ricetta della nonna.

Come fare il sugo al pomodoro fresco con la ricetta della nonna

Nel dettaglio, il sugo di pomodoro con la ricetta della nonna parte da una base di pomodori freschi San Marzano con l’aggiunta di tanti aromi e di tanti odori. La cottura, invece, deve essere sempre e rigorosamente lenta.

In particolare, per dare gusto al sugo, partendo dai pomodori freschi San Marzano e dall’olio extravergine di oliva, la ricetta tipica della nonna prevede l’aggiunta non solo della classica cipolla tritata, ma anche di un gambo di sedano e di uno o due spicchi d’aglio in base alla quantità di sugo da preparare.

Questa è infatti la risposta su come fare in cucina il sugo al pomodoro fresco. Ma nella ricetta della nonna, pur tuttavia, trovano spazio pure altri ingredienti con un dosaggio giusto quanto basta. Precisamente, il prezzemolo, abbondante basilico, il pepe e un pizzico di sale.

Come cucinare un sugo perfetto, denso e cremoso per primi piatti da leccarsi i baffi

Per la cottura del sugo bastano all’incirca 30 minuti a fiamma dolce. Utilizzando, però, una pentola dai bordi alti e, pur mettendo il coperchio, occorre non solo lasciare uno spiraglio. Ma è necessario pure mescolare di tanto in tanto per evitare che il sugo si attacchi sul fondo della pentola. La cottura sarà ultimata quando il sugo alla vista sarà denso e cremoso.

Il sugo della nonna con il pomodoro fresco San Marzano è ideale per condire non solo gli spaghetti, ma anche tanti altri tipi di pasta corta. Dai fusilli alle penne, passando per i maccheroni, senza dimenticare che il sugo è ottimo pure per condire gli gnocchi.

