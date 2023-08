Sconti assurdi sui libri di scuola: 2 luoghi dove acquistarli per risparmiare fino al 30% 

Ecco dove ti consigliamo di acquistare tutti i testi scolastici per pagarli molto meno del loro prezzo originale.

Le vacanze sono finite quasi per tutti, e la campanella sta per suonare nuovamente. A breve inizierà un nuovo anno scolastico, un percorso formativo sia culturalmente che personalmente per i bambini e i ragazzi.

Come ogni anno, bisognerà organizzarsi al meglio per questo avvento. Questo vuol dire che si dovrà accaparrarsi tutto il materiale scolastico: zaino (o cartella che dir si voglia), ma anche penne e cancelleria e quaderni vuoti che si riempiranno di compiti e nozioni.

Ciò che crea sempre un po’ di ansia ai genitori, però, è la ricerca dei libri di testo. Puntualmente, ogni anno, genitori e figli (se non sono troppo piccoli) dovranno scaricare dal sito della scuola la lista dei libri, e reperirli tutti. Partiamo da una verità assoluta: i libri di testo costano davvero tanto. Si calcola che, in media, ogni famiglia spenderà tra i 300 fino ai 400 euro per questi libri e, in alcuni casi, anche di più. Insomma, una spesa davvero onerosa, che non tutti possono permettersi. Ecco perché urge sapere dove potersi accaparrare gli stessi libri, magari usati ma ancora in perfetto stato, a prezzi scontatissimi. Scopriamolo insieme per iniziare a salvare il nostro portafogli.

Sconti assurdi sui libri di scuola: il risparmio è semplice se ti rivolgi a queste 2 realtà

Un’iniziativa che genitori e figli dovranno tenere assolutamente d’occhio è nota come la “15 e lode”. Un nome molto evocativo, per denotare una promozione ideata da Amazon proprio per incentivare l’acquisto dei testi sull’e-commerce.

Come si può intuire, il colosso del commercio online offre la possibilità di risparmiare fino al 15% di sconto su libri di testo nuovi o usati. Oltre a questo servizio, Amazon offre uno dei suoi cavalli di battaglia, ovvero la spedizione gratuita, in questo caso per ordini superiori ai 19 euro. E il tutto rimanendo comodamente a casa, e utilizzando solamente un pc. Insomma, un’offerta interessante, da tenere sicuramente in considerazione.

Una garanzia sempre e comunque

Il secondo modo che consigliamo per acquistare testi scolastici scontati è sfruttare i mercatini, o catene importanti come “Libraccio”. Si tratta di una realtà molto diffusa sul territorio, ma per chi non la conoscesse, ecco di cosa si tratta.

In poche parole, recandosi nei punti vendita Libraccio è possibile acquistare tutti i libri scolastici usati in buono stato (ma anche nuovi) a prezzi molto scontati. Qui avremo un doppio vantaggio: in questi negozi, infatti, avremo la possibilità non solo di accaparrarci nuovi libri, ma anche di rivendere i nostri, guadagnandoci del denaro. Va da sé che i libri che andremo a rivendere, anche se usati, dovranno essere in ottimo stato, e tenuti con molta cura. Per questo, consigliamo agli studenti di avere particolare cura e attenzione durante l’utilizzo dei propri libri, in modo tale da poterli reinserire in questo circolo virtuoso.

Con un po’ di attenzione potremo trovare sconti assurdi sui libri di scuola, ed evitare che questa spesa gravi troppo sul nostro bilancio familiare. Teniamo, quindi, gli occhi aperti e facciamoci furbi, anche in questi casi.