Quanto costa studiare in una università telematica: tasse annuali e agevolazioni. Ecco la risposta

Le università telematiche ti permettono di seguire tutte le lezioni direttamente da casa tua. Ma ti sei mai chiesto a quanto ammontano le tasse in un anno? Prendiamo in esame 3 di questi Atenei e scopriamo le differenze.

Mancano davvero pochi giorni al suono della campanella che decreterà la fine delle vacanze e l’inizio di un nuovo anno scolastico. A settembre saranno circa 8 milioni gli studenti e le studentesse che torneranno sui banchi di scuola. Si inizia una nuova avventura da vivere con serenità, cercando di raggiungere gli obiettivi prefissati.

A settembre anche molti studenti universitari saranno impegnati con gli esami. Altri ricominceranno a seguire le lezioni. Le aspiranti matricole, invece, dovranno affrontare i vari test d’ingresso.

Non è mai facile scegliere la Facoltà giusta e il corretto percorso di studi. Alcuni ragazzi hanno le idee chiare, altri invece, non sanno cosa fare.

Quanto costa studiare in una università telematica: ecco la risposta

Non solo la scelta del corso di laurea, ma è necessario anche decidere quale Ateneo frequentare e in quale città. Inoltre, università pubblica o privata?

Negli ultimi anni e soprattutto dopo il periodo Covid, stanno prendendo piede anche le università telematiche.

Ma di cosa si tratta? Parliamo di veri e propri enti universitari che erogano corsi a distanza, con tanto di titolo ufficiale riconosciuto dallo Stato. Questo ha lo stesso valore di quello rilasciato delle università tradizionali. In Italia ci sono molti istituti telematici.

Ma ti sei mai chiesto quanto di paga? Chiariamo subito che le tasse variano in base al tipo di laurea e si calcolano diversamente rispetto a quelle delle università tradizionali. Dovrebbero partire da circa 2.000 euro e fino a 4.000/4.500 euro, circa. Le tasse sono maggiori per alcuni corsi di laurea.

Ecco, quindi, quanto costa studiare in una università telematica.

Tasse e agevolazioni

Ma prendiamo in esame 3 di queste università.

La prima è l’Università Telematica Pegaso, istituita con Decreto Ministeriale del 20 aprile 2006. Non ha il vincolo della presenza fisica, ma i docenti e gli specialisti del supporto didattico seguono lo studente in tutto il suo percorso di studi.

I costi? La retta annuale si aggira intorno ai 3.000 euro. Ma spulciando sul sito troverai anche una serie di agevolazioni.

Per gli studenti diversamente abili, o per quelli iscritti a sindacati, associazioni o enti convenzionati con l’università il costo si abbassa. Ci sono, ad esempio, agevolazioni per le donne in gravidanza. In questo caso il costo della retta è di 1.700 euro all’anno.

Altri due esempi

Passiamo all’università eCampus. Anche questo Ateneo offre agli studenti un’ampia scelta di corsi di laurea triennale e magistrale. Oltre a master di primo e secondo livello, corsi di alta formazione, ecc.

I costi di questa università telematica variano in base al corso di laurea. La retta per l’anno di immatricolazione è di 4.440 euro (retta annuale, tasse annuali regionali, diritti di prima immatricolazione), mentre per gli anni successivi è di 4.240 euro (retta annuale, tasse annuali regionali, diritti di immatricolazione anni successivi). L’importo aumenta se si tratta di corsi di “Laurea Innovativi” o “Laurea in Scienze Biologiche”.

Analizziamo i costi dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno, istituita dal Ministero dell’Istruzione con il decreto del 15 aprile 2005. Oltre a corsi di laurea di I livello e quelli specialistici, l’università offre anche master e dottorati di ricerca.

Il costo delle tasse annuali si aggira intorno ai 2.000 euro (corsi di laurea triennale). Sale a 2.200 euro per i corsi di laurea specialistica.