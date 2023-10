Sconti Amazon ottobre 2023: 6 prodotti scontati oltre il 40% ora in offerta su Prime

Amazon offre periodicamente sconti interessanti su tanti prodotti. Proprio in questo momento ci sarebbero diversi articoli in offerta. Vediamo quali sono e a chi possono interessare.

Ormai tutti conoscono Amazon, il sito di compravendita online che ha spopolato nel Mondo. Spulciando sullo store ufficiale troviamo molti prodotti a prezzi convenienti, spesso più economici che nei negozi fisici. Inoltre, in certi periodi si può addirittura godere delle super offerte create per i propri utenti. Queste mettono in vetrina diversi pezzi scontatissimi, di cui sembrerebbe davvero vantaggioso approfittare. Proprio in questi giorni, per anticipare la “Festa delle Offerte Prime” dei prossimi 10 e 11 ottobre, si può approfittare di importanti ribassi. Per cui, chi ha un po’ di tempo potrebbe effettuare l’accesso alla piattaforma e trovare ciò che fa al proprio caso.

Sconti Amazon ottobre 2023: 6 prodotti a prezzi ridottissimi

Il prossimo martedì e mercoledì del mese, Amazon concederà 48 ore di offerte su numerosi marchi e altrettante categorie di prodotti. Gli utenti potranno usufruirne a patto di possedere un abbonamento Prime. Per mantenere alto l’interesse, intanto, l’azienda ha voluto proporre in saldo alcuni articoli particolari.

Tra gli sconti Amazon ottobre 2023, 6 prodotti tecnologici sembrano godere dei tagli maggiori. In particolare, possiamo trovare l’Echo Dot di quinta generazione scontato del 54%, al prezzo di soli 21 euro. A un costo assai ridotto c’è anche l’Echo Auto di seconda generazione, anch’esso con Alexa integrata. Il prezzo è di 34,99 euro. Per chi tiene all’igiene orale, poi, c’è in offerta la gamma di prodotti Oral-B. Lo spazzolino elettrico ha il 48% di sconto (49,99 euro), mentre il set di dieci testine di ricambio viene 24,99 euro.

Buona offerta anche per l’Hub usb 2.0 di Corsair. A soli 15,90 euro si potranno collegare fino a quattro dispositivi al proprio sistema. Infine, segnaliamo il videocitofono senza fili di Arlo, con audio bidirezionale e visione notturna. Si può comprare in sconto del 40%, a 139,99 euro.

Come ottenere i coupon

Per chi non lo sapesse, Amazon mette a disposizione della clientela anche dei buoni sconto. Questi ci consentiranno di comprare i prodotti compatibili a un prezzo inferiore. Tali coupon si possono utilizzare esclusivamente sulla piattaforma ufficiale e saranno validi per un certo limite di tempo. Per ottenerli li si può acquistare, godendo di ulteriori vantaggi economici.

Basterà eseguire l’accesso al sito e recarsi alla voce “Buoni regalo”, nella sezione “Regali”. Da qui si può scegliere se stamparli o tenerli digitale. In occasione di eventi speciali, come un compleanno, è possibile anche farseli regalare. Si può scegliere tra biglietti d’auguri, anche personalizzabili, e cofanetti da spedire tramite posta.