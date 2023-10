Basta la terza media per partecipare a questo concorso che offre ben 61 contratti a tempo indeterminato

61 contratti a tempo indeterminato in questa deliziosa città italiana del Nord: ecco come partecipare al concorso.

Il 4 novembre scade uno dei concorsi più attesi dell’ultimo periodo. Si tratta del Concorso OSS Piacenza 2023. In Emilia Romagna, infatti, offrono 61 posti (53 a tempo indeterminato e 8 a tempo determinato), in questa posizione. Gli Operatori Socio Sanitari dovranno rispettare dei requisiti per poter essere ammessi al Concorso e, in un secondo momento, assunti. Vediamo nel dettaglio cosa fare.

L’Operatore Socio Sanitario soddisfa i bisogni primari di una persona in ambito sociale e sanitario e ne aiuta l’autonomia. Dunque, assieme ad un infermiere, aiuta i pazienti, ma non può prendere decisioni finali. In questo caso, infatti, dovrà sempre prima chiedere all’infermiere. I posti disponibili a Piacenza sono 61. Come già sottolineato, 53 di questi saranno a tempo pieno e indeterminato. 8, invece, saranno in part-time, sempre a tempo indeterminato. Si tratterebbe di 30 ore settimanali per questo secondo contratto. Importante sottolineare, tra l’altro, che 8 di questi posti sono riservati. Non sono inoltre previsti limiti di età per poter partecipare.

Ecco i requisiti richiesti all’Operatore Socio Sanitario per poter partecipare al bando

Per poter accedere al bando, l’Operatore Socio Sanitario deve possedere la licenza media. Inoltre, dovrà presentare un attestato di qualifica di operatore socio sanitario. Quest’ultimo si può ottenere con un anno di corso di formazione. Oltre ai requisiti da presentare, sarà bene prepararsi per il concorso. Infatti, sono previste una prova scritta e una orale. La prima, si baserà su testo logico-deduttivi/matematici e di natura critico-verbale. Le domande saranno sia a risposta aperta che multipla.

Basta la terza media per partecipare a questo concorso per Operatori Socio Sanitari a Piacenza

Le prove scritte, poi, si baseranno su competenze tecniche e relazionali, interventi socio-assistenziali, cura dell’ospite etc. Quelle orali, invece, si baseranno sulla Pubblica Amministrazione, su elementi di privacy, conoscenza dell’inglese e dell’informatica etc. Per candidarsi, bisognerà inviare una domanda sul portale di Reclutamento inPa. Serviranno una PED o lo SPID per poterla inviare e un pagamento della tassa di 10,33 euro. Dunque, ora che sai che basta la terza media per partecipare a questo concorso, cerca di capire se è il bando giusto per te. L’invio delle domande può essere inoltrato entro e non oltre le ore 12:00 del 4 novembre 2023.