Bastano 5 parole e 1 minuto al giorno per attrarre fortuna, denaro, abbondanza, con la preghiera di Bob Proctor

Autore, conferenziere e consulente d’affari, Proctor si fa conoscere al grande pubblico anche grazie al film “The Secret” dove viene spiegata, La Legge di Attrazione. Ecco la sua pratica quotidiana per ottenere soldi e felicità. Gli studi sulla parola convalidati anche da Maria Richter.

Le 5 parole elaborate da Bob Proctor, a quanto pare, sono state utilizzate da milioni di persone in tutto il Mondo. L’autore, afferma che quasi ogni giorno riceve testimonianze che confermano il suo metodo, si tratta di persone che hanno ricevuto un aumento di stipendio. O che finalmente hanno potuto acquistare la casa dei sogni. Bastano 5 parole e 1 minuto al giorno del tuo tempo. Perché non tentare? Riesci ad immaginare quante meravigliosi avvenimenti potrebbero accadere nella tua vita a partire da domani? O da questo stesso istante? La risposta che molte persone darebbero è no. Purtroppo, dall’infanzia siamo resi schiavi dei nostri condizionamenti, man mano che l’esperienza della vita progredisce. Ci si convince che l’unica realtà possibile sia quella già illustrata dalla nostra esperienza, bella o brutta che sia. Invece, le cose potrebbero essere radicalmente diverse.

Bastano 5 parole e 1 minuto al giorno

Diversi studi in neuroscienze, tra cui quello condotto dall’eminente scienziata Maria Richter,dal titolo “Le Paole Fanno Male”, lei ed altri colleghi avrebbero convenuto su alcuni punti focali. Monitorando i cervelli di alcuni soggetti, erano interessati alle risposte agli stimoli uditivi, sia negativi che positivi. Da questi studi è emerso che le parole con connotato doloroso o negativo, aumentano l’elaborazione implicita. In pratica, l’esperimento dimostra che le parole con vibrazione negativa rilasciano gli ormoni di stress e ansia nei soggetti predisposti. Non è raro che la scienza moderna si ritrovi a confermare quelle che erano le intuizioni dei popoli antichi. Basti pensare all’importanza dello spegnimento del dialogo interiore nello Zen.

La preghiera per attrarre soldi, benessere, prosperità

Le parole che utilizziamo hanno un potere immenso sulla nostra mente, sul nostro inconscio, persino sul nostro corpo e sulla realtà fisica che si crea intorno a noi. Le affermazioni positive, di fatto, possono cambiare i modo in cui pensiamo, sentiamo e agiamo. Ci predispongono ad un altro tipo di dialogo, all’assunzione di comportamenti e punti di vista differenti. Influenzano in profondità, per una sorta di suggestione funzionale, tutti quelli che sono i nostri meccanismi più reconditi. La preghiera di Bob Proctor è semplice, sono 5 parole e basta 1 minuto al giorno per dirla: “ Sono così felice, e grato.”. Sembrerà banale, ma se si pronuncia queste semplici 5 parole con sincera risonanza, i cambiamenti positivi intorno a noi potrebbero iniziare a delineare una realtà diversa a quella cui siamo abituati.

