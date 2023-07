Unghie estive con uno straordinario effetto wow: ecco i consigli delle nails artist per farle in casa

La tendenza dell’estate per avere unghie bellissime ispirate all’acqua, per ricreare riflessi e goccioline spopola sul web. Ecco come le realizza Zola Ganzorigt, la nails artist di Hailey Bieber.

La moda d’estate si tinge di tantissimi colori, è il periodo dell’anno perfetto per sfoggiare nuance più particolari, osando anche qualche abbinamento più estroso. Scegliendo le tinte più allegre potremo valorizzare la pelle abbronzata, ottenendo un look allegro ma anche accattivante. I colori vivaci di questa stagione sono il giallo, fucsia, arancione e verde smeraldo, ma sono di tendenza anche le tonalità pastello, raffinate ed eleganti. Per definire al massimo il nostro outfit, però, non può mancare una manicure che possa renderci ancora più belle.

Unghie estive con uno straordinario effetto wow

Avere delle mani curate, infatti, è un dettaglio da non sottovalutare, sia che abbiamo unghia corte che lunghe. Quindi evitiamo di utilizzare detergenti aggressivi, meglio lavare le mani con saponi neutri o prodotti senza alcol e profumo. È indispensabile usare creme nutrienti e idratanti, ma anche quelle che proteggono dai raggi UV, ideali per prevenire l’invecchiamento cutaneo. Dopo aver eseguito una corretta manicure, non resta che applicare uno smalto alla moda, abbinandolo al meglio con l’abbigliamento.

Ci sono colorazioni che non passeranno mai di moda come l’elegante e chic rosso ciliegia, un must da tenere sempre in considerazione. L’ultima tendenza di stagione prende ispirazione dall’acqua, si chiama “water nails”, comprende diversi effetti che replicano il riflesso dell’oceano e onde o delle gocce d’acqua 3D. Possiamo scegliere la versione semi trasparente, replicando il colore degli specchi d’acqua azzurro cielo o blu più intenso. In linea generale, l’ideale sarebbe usare uno smalto gel, applicando almeno 2 passate, ma possiamo usare anche quello normale o semipermanente. A rendere così popolare questa moda, condividendo un tutorial, è stata la nails artist di Hailey Bieber, spiegando con semplicità tutti i passaggi.

Come creare l’effetto acqua

Può sembrare complicato, eppure tutti possono fare in casa le unghie estive con uno straordinario effetto wow, ispirate all’acqua. Il tutorial mostra come fare: applicare un primo strato con uno smalto glitterato verde acqua e un secondo con l’azzurro. Poi si usa una bacchetta magnetica, un piccolo strumento che dona un effetto lucido particolare alle unghie. Infine, si stende un top coat per sigillare, creando con il pennello dei puntini, come fossero i riflessi dell’acqua. Se vogliamo optare per una tecnica più semplice, adatta a tutte le unghie, che non richiede troppa manualità, possiamo prendere ispirazione da un altro video. In questo caso partiamo da una base neutra, per poi applicare delle gocce adesive in acrilico trasparente, per un look decisamente sofisticato, perfetto per l’estate.