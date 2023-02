Scegli il bagaglio a mano perfetto per la tua prossima vacanza: ecco i migliori a meno di 50 euro

Il bagaglio a mano è sicuramente il peggior incubo di una vacanza. Le compagnie aeree sono molto rigide sulle caratteristiche e per questo motivo dobbiamo stare particolarmente attenti quando dobbiamo acquistarne una. Ecco una guida pratica per comprare la valigia perfetta e viaggiare senza pensieri, spendendo anche meno di 50 euro.

La parte più complicata di un viaggio è sicuramente fare la valigia. Questo vale soprattutto negli ultimi anni, quando le offerte per i voli low cost sono tra le preferite da acquistare. Il problema principale di questo tipo di viaggi è, però, l’obbligo di avere solo il bagaglio a mano.

Per questo motivo scegliere una buona valigia è fondamentale. Ormai viviamo con l’incubo delle misure, poiché le compagnie aeree sono molto rigide in questo. Ci toccherà pagare un extra salato qualora le dimensioni non fossero corrette. Non dobbiamo più preoccuparci di questo grazie a questa pratica guida per scegliere il bagaglio a mano perfetto per noi.

Scegli il bagaglio a mano perfetto per non incorrere in costi extra

Il primo aspetto fondamentale sono sicuramente le dimensioni. La misura corretta per il bagaglio a mano è 55x40x20 centimetri, con ruote e maniglie incluse. Attenzione, quindi, a controllare bene le dimensioni prima di partire o prima di acquistare una nuova valigia. Ci sono alcune compagnie che contano anche meno, come l’Etihad o la Qatar, ma generalmente i bagagli a mano in commercio sono accettati. Ricordiamoci di controllare, però, il peso ammesso dalla compagnia. Di solito, sono accettati bagagli fino a 10 chili, ma in alcuni casi può essere 7 o 8.

Il peso è anche importante per l’acquisto. Infatti, dobbiamo scegliere delle valigie che siano già leggere. Una delle migliori è sicuramente Samsonite Lite Shock, che pesa circa 2,5 kg ed è anche molto resistente. Cabin Max pesa ancora meno, a malapena 1,5 kg e potrebbe essere più abbordabile per i nostri portafogli.

Diverse tipologie per diverse necessità

Infine, ci sono tantissimi tipi di bagaglio a mano. Il più comune e sicuramente più comodo è il trolley. Soprattutto se ci dobbiamo spostare molto all’arrivo questa è la scelta migliore per noi. Scegli il bagaglio a mano perfetto controllando anche il tipo di materiale, perchè alcuni sono più resistenti di altri.

Esistono i trolley rigidi, più resistente agli urti, oppure quello morbido. Quest’ultimo potrebbe subire più facilmente danni e tagli. Tra quelli rigidi più convenienti troviamo Cabin Go che costa meno di 50 euro ed ha quattro ruote. Se vogliamo qualcosa di più resistente, possiamo trovare anche Aero Racer di American Tourister a circa 120 euro.

Attenzione alle novità Ryanair

Di bagagli a mano, però, non c’è solo il trolley. Borse e borsoni sono ammessi se entro le misure indicate. Questo vale in particolare per Ryanair, che negli ultimi anni ha introdotto il bagaglio a mano a pagamento. Se vogliamo viaggiare con pochi euro acquistando biglietti economici, infatti, possiamo farlo portandoci solamente una borsa con noi.

Le dimensioni sono di 40x25x20 e andrà messa davanti al sedile. In questo caso dobbiamo essere davvero maestri nella gestione dello spazio, ma anche trovare il borsone giusto. Cabin Max Metz è uno zaino perfetto per questa esigenza a meno di 40 euro. Se desideriamo qualcosa di più resistente, allora c’è AeroLite con il suo borsone da viaggio rigido a circa 50 euro.