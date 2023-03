Assegno d’invalidità INPS per i minori: da ora puoi averlo subito con questa procedura

Al fine di garantire uno snellimento delle procedure e sostenere i genitori, arriva l’ulteriore semplificazione della domanda d’invalidità. Grazie al nuovo servizio, i genitori potranno servirsi dei Patronati o associazioni per inviare la domanda d’invalidità in modo facile e veloce. Ecco come.

Il desiderio di ogni genitore è sicuramente quello di vedere i propri figli stare bene in salute. Quando purtroppo questo non accade, è necessario farsi forza e garantire loro ogni forma di assistenza e cura. Molto spesso sostenere tutte le spese necessarie, tra visite specialistiche e dispositivi medici, non è semplice. Per questo il nostro legislatore ha previsto la possibilità di poter richiedere l’invalidità civile per i minorenni.

In questo caso sarà necessario che il minore a causa della propria condizione abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. Mentre l’invalidità civile dei soggetti di maggiore età viene riconosciuta in misura percentuale in base alla riduzione della capacità lavorativa. Per i minori invalidi il legislatore prevede due tipologie di indennità, alternative tra loro. Ovvero l’indennità mensile di frequenza e l’indennità di accompagnamento. Queste indennità non possono cumularsi in quanto la concessione di una esclude l’altra. La prima è riconosciuta ai minori dichiarati invalidi che frequentano le scuole pubbliche o private riconosciute o centri riabilitativi. Mentre l’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili al 100% con impossibilità a deambulare o che hanno bisogno di assistenza continua.

Assegno d’invalidità INPS per i minori, il nuovo servizio semplifica la procedura

Il nostro legislatore, pertanto, in presenza di determinate patologie invalidanti riconosce la possibilità per i genitori di richiedere un sostegno economico per i propri figli. Ad esempio per i minori con diabete è prevista la possibilità di ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile e ottenere un contributo economico di circa 290 euro. Al fine di consentire uno snellimento nelle procedure per ottenere il riconoscimento d’invalidità l’INPS, col messaggio n.892/23, comunica il rilascio di un nuovo servizio.

Questo, in particolare, è rivolto a Patronati e associazioni rappresentative delle persone con disabilità per l’acquisizione online della domanda semplificata d’invalidità civile per i minori. In particolare si tratta di un’implementazione ulteriore del servizio a favore dei genitori di minori. L’INPS infatti con un precedente messaggio aveva già comunicato la possibilità d’inoltrare la domanda utilizzando i suoi servizi web.

Come fare

Per i genitori che vogliono fruire di tali servizi, è necessario che entrambi siano a conoscenza dell’invio della domanda. Pertanto, il genitore non dichiarante riceverà una notifica tramite raccomandata o PEC di tutte le comunicazioni relative all’avvio del procedimento di accertamento sanitario del minore. Mentre il genitore che ha presentato istanza presso il Patronato o associazione potrà consultare la pratica accedendo al sito dell’INPS, tramite delega sulle proprie credenziali.

La compilazione della domanda prevede inoltre diverse sezioni che riguardano oltre i dati sanitari, anche quelli amministrativi necessari per la liquidazione della prestazione economica. Ovvero i dati necessari per il pagamento e i dati relativi alla frequenza scolastica. Qualora i genitori optino per il pagamento in contanti presso lo sportello, il secondo genitore dovrà fornire il consenso esplicito alla riscossione del genitore dichiarante. Ciò qualora nella sezione “Rappresentante legale” siano stati inseriti entrambi i genitori. Tale autorizzazione potrà avvenire in 2 modi. Ovvero, il secondo genitore accedendo con le credenziali al servizio “Invalidità civile-Domanda (Cittadino)”, specificherà l’autorizzazione fornendo il consenso mediante la funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione”. Oppure, il Patronato potrà allegare l’apposito modulo di delega nella sezione dedicata con le firme autenticate di entrambi i genitori. Da adesso pertanto, l’assegno d’invalidità INPS per i minori sarà molto più semplice col nuovo servizio INPS.