Tra gli elementi di attrazione che riguardano l’abbigliamento femminile, vi sono certamente le scarpe. Esse sono indicative della personalità ma anche espressione di sensualità, quando utilizzate in un determinato modo. Ebbene, una ricerca svolta da uno scienziato del comportamento ha confermato il potere di attrazione dei tacchi, nella mente maschile. Il sondaggio è stato condotto su uomini tra i 25 e i 30 anni, fermati casualmente. Dallo stesso è emerso che le donne con i tacchi alti avevano fino all’83% di possibilità di abbordare gli uomini. Invece, quelle dotate di scarpe normali, hanno riscosso solo il 47% di successo. Sulla scorta di questo simpatico gioco e delle tendenze moda del momento, si è arrivati a delle conclusioni davvero interessanti.

Sicché, spopoleranno questi 5 meravigliosi modelli di scarpe femminili che di sensualità ne hanno da vendere, secondo l’opinione maschile. Vediamo, quali sono. Al primo posto abbiamo una tendenza moda molto forte che sono gli stivali sopra il ginocchio, alla Pretty Woman. Si tratta, ad opinione di tutti, del tipo di scarpa più sensuale, soprattutto se si lascia la gamba nuda.

Al secondo posto abbiamo le sempiterne e intramontabili décolleté. Esse rappresentano il tacco in senso classico e per eccellenza. Questa scarpa è veramente sensuale e richiama il carattere di una donna decisa e sicura di sé. Quelle più amate in assoluto sono le décolleté nere, con il tacco sottile. Al terzo posto delle preferite, vi è il sandalo gioiello. Questo perché il piede, se è bello, va scoperto e l’uomo sa apprezzarlo. Inoltre, una scarpa impreziosita da gioielli è sinonimo di raffinatezza e suscita interesse e attenzione. Quarta preferenza è per la décolleté con le dita del piede scoperte. In questo caso, occorre curare anche il profilo della pedicure, ma il successo è assicurato.

Alla quinta ed ultima posizione vi sono i sandali intrecciati. Essi possono slanciare anche una gamba non proprio perfetta. In questo caso, l’attenzione dell’uomo si sposta sulla scarpa e sulle gambe, che grazie al tacco sembrano più magre e slanciate. I lacci, invece, sono sinonimo di un carattere forte e di sfrontatezza.

In definitiva, non possiamo fare a meno di aggiungere, tra gli elementi della nostra seduzione, una scarpa con il tacco. Almeno una tra quelle indicate, in particolare. In assenza, non vedremo potenziata al massimo la nostra capacità attrattiva.

