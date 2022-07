Un solo prodotto per infiniti usi. Così l’olio di oliva diventa il liquido più utilizzato in casa. Il suo scopo principale è quello di condire i nostri piatti e farebbe anche molto bene alla salute. Possiamo usarlo sull’insalata, sulla carne, sul pesce e sulle verdure.

L’insalata d’estate è forse una delle verdure più consumate. Però a questa possiamo aggiungere delle fettine di kiwi per renderla originale. Una ricetta che andrà comunque condita con dell’olio. Insomma, l’olio è sicuramente il condimento preferito dagli italiani.

Però moltissimi ingredienti hanno una doppia funzione. Possiamo pensare ad esempio all’aceto che spessissimo viene usato per pulire casa. Ci sono poi molti altri ingredienti che vengono usati per la cura della persona. Tutti noi conosciamo le maschere viso fai da te composte da prodotti naturali che troviamo in casa.

Uno di questi è proprio l’olio di oliva. Le nostre nonne lo usavano tantissimo sul viso, e più in generale sul corpo per nutrire la pelle. In realtà possiamo usarlo anche sulle scarpe. In quantità decisamente inferiori, ma è molto utile anche in queste situazioni.

L’olio di oliva possiamo usarlo su viso e capelli, ma molti lo utilizzano anche sulle scarpe

I trucchi della nonna sono veramente infiniti, tanto che qualcuno potrebbe scriverci un libro. Loro erano solite usare l’olio di oliva anche per pulire le scarpe. O meglio, non proprio per pulirle, ma per lucidarle.

I mocassini in pelle ogni tanto hanno bisogno di una bella lucidata e di una bella ingrassata. Ovviamente in commercio ci sono dei prodotti creati ad hoc per questo. Ma le nostre nonne preferivano l’olio.

Cosa fare?

La prima cosa da fare è rimuovere la polvere che si trova sopra le scarpe. È importante rimuoverla tutta e accuratamente. Possiamo usare un panno oppure un pezzo di carta assorbente. Sulla nostra scarpa, però, non ci deve essere nemmeno un filo di polvere. Questo perché sennò si andrà ad impiastricciare con l’unto dell’olio.

Ora prendiamo un altro panno pulito e su di questo versiamo due gocce di olio di oliva. Quindi passiamolo per bene su tutta la scarpa andandola a lucidare. Non indossiamole subito, ma aspettiamo che l’olio di asciughi e poi mettiamole per le nostre serate mondane oppure per i nostri appuntamenti di lavoro.

Questa tecnica vale solo per le scarpe in pelle, per lucidarle. Non possiamo applicarla alle scarpe in tela. E così l’olio di oliva possiamo usarlo su viso e capelli, ma anche per lucidare le nostre scarpe.

