I veri sovrani di quest’estate non sono Leone o Toro ma questi inaspettati 3 segni zodiacali che verranno ricoperti di denaro e fortuna

L’estate è alle porte e molti si stanno chiedendo cosa porterà loro di fortunato la nuova stagione. La buona notizia è che ci sono 3 segni zodiacali nello specifico che verranno letteralmente ricoperti di denaro e fortuna proprio durante l’estate.

Con l’estate alle porte, sono tanti coloro che stanno cercando di prepararsi al meglio. C’è chi, infatti, non si sta perdendo neanche una moda della stagione per poter essere all’ultimo grido. E c’è chi, poi, sta provando nuovi schemi alimentari per cercare di rimettersi in forma smagliante prima di andare sulla spiaggia. Quello a cui però forse non tutti hanno pensato è la fortuna che potrebbe esserci o meno durante questa meravigliosa stagione in arrivo. Infatti, ci sono alcune persone che verranno baciate dalla Dea bendata nel corso dei prossimi mesi. E, in particolare, l’astrologia ci suggerisce 3 segni zodiacali che potrebbero essere i veri sovrani di questa estate.

Il primo segno ad essere tra i più fortunati dell’estate è l’Abete che, secondo l’oroscopo celtico, brillerà come mai prima d’ora

A dirci quali saranno i segni fortunati dei prossimi mesi è proprio l’Oroscopo Celtico. Infatti, questo Calendario famosissimo e millenario, ci suggerisce cosa accadrà di bello nella vita di 3 segni in particolare. Il primo è l‘Abete, ossia il simbolo di tutti coloro che sono nati dal 2 all’11 gennaio e dal 5 al 14 di luglio. Questo segno ha un forte spirito combattivo e una dedicazione alla ricerca di alti ideali in continua opposizione alle ingiustizie del loro ambiente. Onesti e gentili, gli Abete sono dotati di talenti eccezionali, e si sono sempre dimostrati rispettosi, così come rispettati, sin dall’antichità. E quest’estate, tutta la loro bontà verrà decisamente ripagata. Uno scatto lavorativo li porterà più in alto di ciò che avrebbero mai pensato. E questo riempirà le loro tasche di denaro e il loro cuore di soddisfazione.

Passiamo poi al Cedro, altro segno fortunatissimo

Il Cedro è l’albero di tutti coloro nati dal 9 al 18 febbraio e dal 14 al 23 agosto. I Cedro sono individui determinati che perseguono obiettivi ambiziosi, talvolta addirittura estremi. Non esiste un punto intermedio con loro: o si odiano o si amano. Sono dotati di grande personalità e presenza. Apprezzano l’originalità e l’ingegno, evitando la noia. Sono intelligenti, a volte anche spocchiosi, e preferiscono occuparsi di attività che richiedono creatività e fantasia. Quest’estate un incontro davvero casuale potrebbe scombussolare per sempre la vita del Cedro. E quest’ultimo potrebbe prendere delle scelte inaspettate che in realtà gli faranno guadagnare molti soldi.

I veri sovrani di quest’estate saranno Abete, Cedro e infine il Melo

Dulcis in fundo il melo, ossia il simbolo di coloro che sono nati dal 25 giugno al 4 luglio e dal 23 dicembre al 1 gennaio. Le persone nate sotto questo segno sono molto spirituali. Amano la natura, il contatto con il proprio essere e sono generosi e affettuosi con il prossimo. Questa positività che il Melo lascia nel mondo, sarà ricompensata. Infatti, un investimento che sembrava stesse andando male, in realtà si rivelerà più che vantaggioso. E anche dal punto di vista emotivo, il Melo potrebbe avere delle sorprese incredibile. Dunque, ora sai che i veri sovrani di quest’estate sono Abete, Cedro e Melo grazie all’Oroscopo Celtico.