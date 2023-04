Questo top indossato da Chiara Ferragni è la sintesi perfetta di stile e comfort

Chiara Ferragni non ne sbaglia mai una. E nella giornata di ieri ha postato una foto sui social con look da vera diva. Ma non pensiamo a qualcuno di troppo glam, perché è un outfit che possiamo tranquillamente ricopiare a casa.

La regina dei social ha postato una nuovissima foto su Instagram e ovviamente non potevano tardare like e commenti. Il contenuto del post voleva sottolineare il nuovo taglio di capelli, un caschetto corto paro delizioso, ma dobbiamo dire che anche il look indossato non era affatto male. Un abbinato veramente mozzafiato che è perfetto per la stagione e che è una sintesi perfetta di stile e comfort. Un look che possiamo quindi ricopiare tranquillamente anche a casa nostra con i capi che abbiamo, oppure possiamo acquistare degli indumenti simili per ricrearlo.

La Ferragni taglia ulteriormente i capelli

Come si è potuto vedere sui social Chiara Ferragni con tutta la famiglia è volata a Dubai per le vacanze di Pasqua. E per l’occasione ha deciso di darsi una sistemata dopo il viaggio in Africa e di tagliare i capelli. “Cosa ne pensate del taglio ancora più corto?”, scrive infatti l’imprenditrice digitale. Be’, il taglio è approvato perché le sta molto bene – quindi possiamo copiarlo – altra cosa che possiamo copiare è il look della foto. Un outfit super alla moda e comodo.

Questo top indossato da Chiara è assolutamente d’avere

Partiamo con il dire che il look di Chiara Ferragni cavalca il trend Y2K: infatti è tutto denim, con pantalone a vita bassa e top che lascia scoperta la pancia. Ciò che però è particolare è il top, infatti questo in realtà è un top corsetto in denim effetto lavato con chiusura a zip sul lato posteriore.

Il pantalone ovviamente è della stessa tonalità del top e quindi anche questo è in denim con un effetto lavaggio. La marca del pantalone è Diesel e quindi presumibilmente lo è anche il top a corsetto, ma non è detto poiché non è stato comunicato e non c’è un’etichetta.

Il top corsetto è diventato un capo must-have della stagione, soprattutto quello in denim, infatti sono tantissimi i brand, anche quelli del fast fashion, come Zara che ha in store dei vestiti bellissimi, che lo hanno inserito in collezione disponibile in negozio. E così questo top indossato da Chiara è certamente il capo della primavera che dobbiamo avere in armadio e sfoggiare quando fuori c’è il sole.