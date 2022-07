Ormai molte sono le famiglie italiane che in casa hanno un animale domestico. L’animale di compagnia ormai è diventata una costante per numerose famiglie italiane. Gli animali che piacciono a grandi e piccini ormai fanno parte degli affetti di molte persone. E l’importanza di questi animali è riconosciuta anche dal Governo, sia statale che regionale. Basti pensare al fatto che anche le spese veterinarie per il proprio animale domestico danno diritto alla detrazione del 19% dal modello 730 o dal modello Redditi PF. Ma non c’è solo questo, perché esistono dei Bonus, magari poco conosciuti, importanti anche più della detrazione dalle tasse. Perché le cifre di alcuni Bonus vanno oltre ciò che la detrazione delle spese veterinarie offre.

Il vero Bonus animali domestici da 400 euro anche nel 2022 senza ISEE e senza il modello 730

La prima cosa da dire è che la detrazione del 19% nella dichiarazione dei redditi non è un Bonus. Infatti, è soltanto un rimborso relativo alle spese veterinarie sostenute nell’anno precedente quello in cui il contribuente presenta la dichiarazione. Un rimborso da parte del Fisco verso il contribuente. Inoltre, non si tratta di un Bonus da 550 euro come tutti sostengono, perché quella è soltanto la spesa massima possibile da inserire in dichiarazione dei redditi. Infatti la detrazione è pari al 19% di 550 euro, ma al netto della franchigia da 129,11 euro. Quindi, altro non è che un rimborso fiscale di poco inferiore a 80 euro.

L’unico Bonus effettivamente presente oggi riguarda le adozioni di un cane da un canile. E si tratta di Bonus a carattere locale, deciso dai Comuni, dalle Comunità montane o dalle Regioni. Controllare quindi il sito della Regione di residenza o del proprio Comune, per verificare se un Bonus di questo genere esiste, sarebbe opportuno. In pratica, se esistono benefici sui figli, anche per gli animali di famiglia le opportunità non mancano.

Dove il Bonus è già attivo

Per esempio, è stato confermato per il 2022 il Bonus per chi adotta un cane ed è residente in uno dei comuni dell’Unione Montana Comuni del Mugello. In questo caso, il beneficio è pari a 400 euro se l’adozione riguarda un cane che da ben tre anni è di sede nel canile in questione. Scende a 300 euro il beneficio per l’adozione di un cane di almeno un anno di età e che è in canile da sei mesi e fino a tre anni. E se l’adozione riguarda un cane inferiore ad un anno di età, l’incentivo scende a 200 euro. Il Bonus si prefigge l’obbiettivo di aiutare il cane a trovare finalmente un padrone, così da alleggerire sia il carico dei canili, che il fenomeno del randagismo. È questo il vero Bonus animali domestici, diverso da quello di cui sempre si parla.

