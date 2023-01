Wall Street potrebbe iniziare l’anno con il piede giusto. Quali sono i pericoli per i prossimi giorni e per tutto il 2023?

Le nostre previsioni basate sullo studio delle serie storiche ci fanno essere molto ottimisti per il nuovo anno. Il peggio potrebbe essere passato, e Wall Street potrebbe iniziare l’anno con una buona impostazione rialzista. Cosa monitorare nel breve termine?

A metà ottobre dello scorso anno, intorno alla scadenza del setup di giorno 17, dopo un ribasso da inizio anno, i mercati americani sembrano aver trovato un supporto rilevante per ripartire. Quel livello potrebbe rimanere inviolato per tutto il decennio. Questa almeno è la probabilità che ci sovviene dall’analisi storica dei prezzi. Cosa attendere per questa settimana?

Le ultime due settimane dell’anno sono quasi sempre intelocutorie e danno pochi spunti. In sostanza si tende a ricalcare quello che è accaduto da inizio mese.

Da oggi parte il nuovo anno bosistico, e le prime due date rilevanti saranno il 6 e poi il 31 gennaio. Quindi, attenzione a quello che accadrà intorno alla prima scadenza.

La giornata di contrattazione del 30 dicembre si è chiusa in verde e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.147,25

Nasdaq C.

10.466,48

S&P 500

3.839,50.

Wall Street potrebbe iniziare l’anno con il piede giusto e iniziare anche a volare

Il mese di gennaio è stato spartiacque e continuerà ad esserlo. Lo scorso anno il rendimento del mese era stato negativo, e l’anno poi si è chiuso in negativo. Il 2023 è atteso tutto al rialzo, e in base alle considerazioni appena espresse, riteniamo quindi che gennaio sarà probabilmente un mese positivo.

Questo al momento è avvalorato anche dai nostri oscillatori di tendenza sia coincidenti che predittivi.

I livelli da monitorare fra oggi e domani

Di seguito i prezzi che non dovranno essere rotti al ribasso in chiusura di seduta

Dow Jones

32.869

Nasdaq C.

10.207

S&P 500

3.780.

Questi livelli infatti, formano il pattern di minimi e massimi decrecenti che mantiene al rialzo il trend multigiornaliero. Siamo ottimisti e non vediamo pericoli lo ribadiamo, ma la nostra stella polare, come al solito, saranno i prezzi che di volta in volta si formeranno. Il pattern che attendiamo per la giornata odierna è il seguente: apertura intorno ai minimi, e chiusura intorno ai massimi.

Lo stesso pattern è atteso per questa prima settimana dell’anno.

I primi step quindi saranno: prima settimana dell’anno, e poi tutto il mese di gennaio, e di volta in volta la tendenza dei prezzi. Quale impatto potranno avere i tassi sul quadro macroeconomico? Nessuno può saperlo a priori, e chi dice diversamente non afferma la verità. Come al solito tutto “verrà disegnato e scontato” nei grafici dei prezzi, e a questi ci si accoderà.