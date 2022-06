Anche a giugno arrivano interessanti offerte di lavoro dalle aziende di Stato, tanto al Nord quanto al Sud. In questa sede ci concentreremo su alcuni bandi attivi e che rimandano ad aziende site in due precise Regioni d’Italia. Scopriremo che sono disponibili posti di lavoro per diplomati e laureati in Campania e Lombardia in possesso di precisi requisiti.

I posti di lavoro sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 45 del 7 giugno

L’Azienda Ospedaliera “A. Cardarelli” di Napoli ricerca 6 dirigenti medici nella disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza. Offre contratto a vita e le domande vanno inviate entro il 7 luglio.

Prevede la stessa scadenza il concorso pubblico bandito dall’AOU “Ruggi D’Aragona” di Salerno per 7 posti di dirigente medico. Non cambia neanche la disciplina interessata e anche in questo caso il contratto è a tempo indeterminato.

Spostandoci in Lombardia (ma sempre sulla stessa G.U.) troviamo i seguenti bandi:

l’ASST di Crema ricerca 4 dirigenti medici, varie discipline, e un operatore tecnico specializzato, idraulico, categoria BS. Tutti i posti sono a tempo indeterminato;

il concorso dell’ASST “Sacco” di Milano ricerca 3 dirigenti medici pediatri, Inoltre punta a conferire l’incarico quinquennale di direttore dell’unità operativa complessa medicina d’urgenza e pronto soccorso;

l’ASST di Lodi ricerca 1 dirigente medico (disciplina di medicina legale) e 2 operatori tecnici, elettricisti, categoria B;

infine la Fondazione IRCCS “Cà Granda” di Milano ricerca 1 dirigente medico di chirurgia generale e 5 infermieri, a tempo indeterminato.

Per tutti i bandi la scadenza delle istanze è fissata al 7 luglio.

Disponibili posti di lavoro per diplomati e laureati in Campania e Lombardia e con stipendio netto spesso sopra i 2.000 euro

Passando alla G.U. n 46 incontriamo subito il bando dell’AO “S. G. Moscati” di Avellino per 2 posti di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica. I contratti sono a tempo indeterminato e le istanze vanno inoltrate entro il 10 luglio.

L’AOU “Federico II” di Napoli ricerca 20 coadiutori amministrativi esperti, categoria B, da assumere a tempo indeterminato. Il concorso è riservato alle sole categorie protette e le candidature devono pervenire entro il 10 luglio.

L’ASL Napoli 2 Nord di fratta maggiore ricerca invece 10 dirigenti medici a indeterminato. Le discipline interessate sono quella della radiodiagnostica (7 posti) e ortopedia (3 posti).

Infine l’Istituto Nazionale Tumori “Pascale” di Napoli ricerca 9 dirigenti sanitari biologi, discipina di patologia clinica. Anche in questo caso le assunzioni sono a vita e le domande devono arrivare per il 10 luglio.

In Lombardia citiamo i bandi dell’ASST “Rhodense” di Garbagnate Milanese. Uno riguarda la ricerca di 10 dirigenti in varie discipline, altri 2, invece, la ricerca di 2 collaboratori tecnici professionali, cat. D. I posti sono a tempo indeterminato e le istanze vanno inoltrate sempre per il 10 luglio.

Quanto guadagna un dirigente medico?

Come si evince, la figura più ricorrente nei bandi da noi selezionati è quella del dirigente medico. Per candidarsi occorre essere in possesso dei requisiti di carattere generale e specifico. Tra quest’ultimi troviamo la laurea in Medicina, l’iscrizione all’Albo e la specializzazione attinente alla disciplina per la quale ci si candida.

In media lo stipendio netto di un medico ospedaliero oscilla tra i 2 e i 3mila euro, a seconda degli scatti di anzianità e/o mansioni. Poi si aggiungono le indennità per eventuale reperibilità, turni notturni, straordinari, festivi.

In chiusura invitiamo i Lettori interessati ai concorsi a prendere visione integrale del bando di riferimento. In questa sede, infatti, abbiamo solo riportato gli estremi delle varie selezioni attive.

