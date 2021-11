Chi si appresta a raggiungere il collocamento in quiescenza non deve dimenticare delle date importanti sul calendario previdenziale. Alcuni trattamenti pensionistici prevedono delle finestre per la presentazione dell’istanza e il riconoscimento del diritto da parte dell’INPS. Per quest’anno si avvicina l’ultima data utile per presentare la domanda di due distinte forme di pensione come illustriamo di seguito. È bene dunque porre attenzione perché scade il 30 novembre l’invio di questi documenti per la pensione all’INPS.

Cosa serve per andare in pensione e presentare la domanda

L’idea di andare in pensione ad alcune persone spalanca scenari pieni di dubbi e incertezze. La ragione spesso risiede nella discontinuità lavorativa o nella totale rinuncia ad un impiego per ragioni familiari. Relativamente a quest’ultima circostanza, abbiamo precedentemente spiegato che in alcuni casi bastano 3 requisiti per andare in pensione anche senza contributi ricevendo 500 euro mensili. Chi invece aspira ad ottenere almeno 1.000 euro di assegno mensile, si stupirà di sapere quanti soldi deve accantonare ogni anno per la pensione.

L’avvicinarsi del nuovo anno suscita l’interesse di molti contribuenti circa il futuro scenario previdenziale. Intanto, ci sono numerosi altri lavoratori che sono pronti a presentare la domanda all’INPS e richiedere il riconoscimento del diritto. È il caso ad esempio di chi intende richiede l’APE sociale oppure chi ha i requisiti per la pensione anticipata con 41 anni di contributi. Questi contribuenti devono anzitutto presentare formale istanza affinché l’INPS verifichi l’effettivo possesso dei requisiti. Successivamente, sarà l’Ente Previdenziale a confermare o meno il diritto alla pensione.

Scade il 30 novembre l’invio di questi documenti per la pensione all’INPS

L’APE sociale è il trattamento di accompagnamento alla pensione che alcuni contribuenti possono ricevere già dal 63° anno di età. Tale sussidio segue quanto prevede l’articolo 1, commi 179-186, della Legge del 11 dicembre 2016 e spetta solo a determinate categorie. Un chiarimento relativo ai possibili beneficiari l’abbiamo illustrato nell’articolo: “Non solo con Legge 104 ma anche questi lavoratori possono andare in pensione INPS a 63 anni”. Un aspetto importante che interessa tanto l’APE sociale quanto la pensione anticipata per lavoratori precoci è il termine di scadenza dell’istanza. Tutti coloro che maturano i requisiti previsti dal trattamento entro il 31 dicembre 2021 possono presentare domanda di riconoscimento del diritto all’INPS.

Attenzione perché è importante ricordare che il termine ultimo per l’inoltro dell’istanza è il prossimo 30 novembre 2021. Tutti coloro che non hanno presentato domanda entro marzo o luglio 2021, ma che maturano i requisiti entro fine anno, hanno una nuova finestra. Per loro l’inoltro dell’istanza scade il 30 novembre prossimo. Dopo le opportune verifiche l’INPS comunicherà l’accoglimento o il rigetto della domanda e l’eventuale data utile di decorrenza della prestazione. Coloro che invece matureranno i requisiti nel 2022, dovranno appuntare le seguenti date per i termini, ossia 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre 2022.