La Redazione di ProiezionidiBorsa vuole informare i suoi Lettori sulle ultime novità relative alle opportunità di lavoro lanciate dalla celeberrima azienda statunitense Google.

Quotidianamente, gli Esperti di ProiezionidiBorsa si occupano di comunicare agli interessati possibili informazioni utili su offerte di lavoro, tirocini retribuiti e richieste di borse di studio nelle più note aziende italiane ed internazionali. Cliccando QUI, ad esempio, è possibile visionare ulteriori offerte presenti sul territorio nazionale.

In questo spazio, la Redazione vuole segnalare il progetto “Google News Initiative Fellowship 2021”. Tale programma è messo in campo da Google e consiste nell’opportunità di candidarsi ad importanti borse di studio per stage estivi retribuiti.

Le aree di competenza

Questa offerta interessa ben 14 Paesi europei, tra cui compare anche l’Italia. Google sta cercando giornalisti emergenti, appassionati ed esperti di tecnologia e design per il suo Google News Initiative Fellowship 2021.

Le borse di studio messe a disposizione sono in tutto 30. Il periodo in cui sarà possibile usufruire delle borse di studio è di 8 settimane.

Scade il 25 aprile la possibilità di ottenere fino a 5.000 euro grazie a Google, ecco cosa c’è da sapere. Chi può candidarsi?

Possono candidarsi tutti gli studenti maggiorenni, iscritti ad un istituto di istruzione superiore accreditato, oppure giovani che si sono laureati tra il 2019 e il 2020. Nel progetto sono inclusi anche studenti e laureati di master o dottorati.

Compenso

Il valore delle borse di studio può arrivare fino a 5.000 euro. Le somme esatte verranno stabilite dall’organizzazione ospitante.

Per quanto riguarda l’Italia, sono due le testate giornalistiche che partecipano all’iniziativa. Ovvero: “La Repubblica” e “Il Sole 24 Ore”.

Come candidarsi

Tutti coloro che vogliono mettersi in gioco e provare una nuova esperienza con dei grandi nomi dell’editoria e del giornalismo italiano ed internazionale, possono candidarsi esclusivamente online. Per ulteriori informazioni e per inviare la propria candidatura, consultare la pagina ufficiale del progetto.

Il termine ultimo per inviare le proprie candidature è previsto per il 25 aprile 2021.

Se “Scade il 25 aprile la possibilità di ottenere fino a 5.000 euro grazie a Google, ecco cosa c’è da sapere” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Occhio a queste assunzioni rivolte a diplomati e laureati con contratti a tempo indeterminato”.