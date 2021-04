Una delle bevande preferite dagli italiani è sicuramente un buon vino, presente su tutte le tavole in occasione di feste, eventi, serate con amici o semplicemente gustato durante i pasti quotidiani.

A chi non è mai capitato di versare nel lavello avanzi di vino dimenticato in frigo, residui di un fine festa o semplicemente il contenuto di una bottiglia che una volta stappata rilascia un sapore poco gradevole?

È possibile evitare che venga sprecato riutilizzandolo in diversi e utili modi.

Oltre al ben noto uso in cucina può essere impiegato in trattamenti di bellezza, come detergente, colorante per tessuti, insetticida e concime per piante.

Utili ed efficaci metodi per riciclare gli avanzi del vino che nessuno aveva mai immaginato, scopriamo come.

Bellezza

Il vino viene impiegato sempre di più per trattamenti naturali del viso e del corpo, dal potere tonificante ed elasticizzante. Il vino rosso dona lucentezza, applicato sul viso come tonico migliora luminosità, schiarisce ed ammorbidisce la pelle. Impiegato per realizzare maschere per il viso e per il collo, ottenute frullando mezzo bicchiere di vino e 4/5 fragole. Si avrà in questo modo un composto cremoso che verrà applicato sul viso per alcuni minuti da risciacquare con acqua tiepida.

Può essere aggiunto nell’acqua per un pediluvio rilassante.

Detersione

Impiegato per la pulizia di frutta e verdura, per le sue proprietà antibatteriche, elimina la presenza di germi e batteri. Il vino bianco secco è ottimo per rimuovere le macchie di sporco e disinfettare le superfici della cucina, efficace sgrassante anche per pavimenti. Valido sostituto di prodotti chimici per la pulizia di frigoriferi, vetri e ripiani, basterà diluirlo con un po’ di acqua e versarlo in uno spruzzino.

Colorante tessuti

Un ottimo riciclo è quello di utilizzare il vino per la tintura di un capo sbiadito.

Far bollire del vino rosso in una pentola con acqua all’interno della quale verranno aggiunti 3 cucchiai di aceto e un pugno di sale grosso per fissare la tintura. Immergere il capo e lasciarlo in ammollo. Il risultato del colore varierà a seconda della quantità e intensità del rosso del vino utilizzato.

Sciacquare più volte con acqua fredda. Successivamente lavare i capi trattati separatamente.

Insetticida

Riempire per metà un barattolo con il vino rosso avanzato e ricoprire con pellicola praticando dei piccoli forellini con uno stuzzicadenti.

In questo modo gli insetti verranno attirati dalle sostanze del vino e una volta dentro non riusciranno più ad uscire. Ideale sarebbe quello di posizionare i barattoli sui balconi e davanzali delle finestre.

Concime

Il vino è un vero toccasana per piante e fiori, grazie alle sue proprietà è in grado di rendere più fertile il terreno. Diluire con acqua il fondo di vino rosso avanzato nella bottiglia e utilizzarlo per innaffiare le piante. Appariranno subito vigorose e floride.

Utili ed efficaci metodi per riciclare gli avanzi del vino che nessuno aveva mai immaginato, semplici ed efficaci, da provare.