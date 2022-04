Scade il 19 maggio 2022 la possibilità di ottenere questi immobili tesori nascosti d’Italia dall’Agenzia del Demanio in concessione presentando questa domanda

L’Italia è davvero piena di incredibili bellezze naturalistiche e artistiche. È talmente ricca di luoghi meravigliosi che il grande pubblico non li conosce e rimangono senza la dovuta manutenzione e cura. Tale mancanza di attenzione per questi luoghi meravigliosi è un danno tanto per il Paese quanto per tutti i cittadini. Uno dei compiti dell’Agenzia del Demanio consiste proprio nell’evitare questi sprechi. Con l’aiuto dei privati ha il dovere di dare nuova vita a questi tesori d’Italia.

In questo senso sono molto interessanti le procedure di gara finalizzate all’affidamento di immobili pubblici in concessione e locazione di valorizzazione. La base normativa fa riferimento all’articolo 3 bis del D.L. 351/2001. Il progetto è intitolato “Valore Paese Italia” e mira alla valorizzazione del patrimonio pubblico, delle bellezze paesaggistiche e storiche della Nazione. L’obiettivo è quello di recuperare questi tesori perduti e potenziare l’offerta turistico culturale tramite la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza.

Le indicazioni dell’Agenzia del Demanio

Dunque, scade il 19 maggio 2022 la possibilità di ottenere dall’Agenzia del Demanio in locazione o in concessione alcune delle perle nascoste d’Italia. Ci sono molte Regioni italiane coinvolte nel progetto, alcune hanno già pubblicato gli avvisi di gara per le locazioni e concessioni. L’elenco degli immobili, tesori nascosti d’Italia, messi a bando è piuttosto lungo. In Calabria abbiamo Palazzo dei Principi Lanza di Trabia, e in Campania Bastione Sperone e Gran Maestrato di San Lazzaro. In Friuli abbiamo l’Ex Deposito Munizioni Monte di Mezzo – Peteano e l’Ex Casermetta Difensiva di Monte Croce Carnico. Mentre nel Lazio l’Ex Dogana – Torre di Badino.

In Liguria Villa Lieta già Boyd con parco e pertinenze. In Lombardia l’Ex Chiesa di San Cristoforo e l’Unità immobiliare di Via Stenico. Nelle Marche il Faro del Cardeto e Casa con giardino adibita a Dogana. In Basilicata la Casa Cantoniera della Ferrovia Appulo – Lucana, e in Sicilia l’Ex Caserma Caldieri di Ortigia, la Real Casa dei Matti, il Castello Ferroviario Villa Margi e il Carcere di San Vito. Mentre in Toscana il Teatro Rossi e Villa Carducci Pandolfini. In Veneto l’Ex Casello Roccolo, Ex Casello Ronchi, la Stazione Sottocastello e il Casello Bacucco sul Po.

Scade il 19 maggio 2022 la possibilità di ottenere questi immobili tesori nascosti d’Italia dall’Agenzia del Demanio in concessione presentando questa domanda

Le proposte per la partecipazione, da spedire via posta o con consegna a mano, andranno presentate entro il 19 maggio 2022 ed entro le ore 12:00. Per tutte le informazioni aggiuntive necessarie e per le modalità precise di partecipazione, è possibile consultare i bandi. Non solo, l’Agenzia del Demanio ha messo a disposizione di tutti gli interessati una guida molto accurata per il progetto.

