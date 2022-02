Per scaldare le fredde giornate invernali, quello che ci vuole è un bel piatto corposo ed avvolgente. Sebbene zuppe e minestre siano sempre gradite, oggi vogliamo suggerire la ricetta di una parmigiana davvero irresistibile.

Questa pietanza, che generalmente prepariamo usando le melanzane, può essere riadattata senza difficoltà usando le verdure di stagione. In questo mese, possiamo usare ortaggi tipicamente invernali per preparare una parmigiana gustosa.

Oggi invece, con questa ricetta, proporremo una versione inedita che vede come protagoniste le patate. Per farlo non useremo il prosciutto e nemmeno la besciamella, ma altri 2 ingredienti che renderanno questa parmigiana di patate una vera esplosione di sapori.

Per un piatto delizioso e tutto da scoprire bastano davvero una manciata di ingredienti e pochissimo tempo.

Se vogliamo saperne di più e scoprire come realizzarlo, non ci resta che continuare a leggere la ricetta.

Ingredienti

4 patate;

120 g di salmone affumicato;

120 g di scamorza dolce;

50 g di formaggio grattugiato;

4 foglie di salvia;

1 rametto di rosmarino;

olio EVO q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Come preparare una golosa parmigiana di patate in soli 10 minuti senza besciamella né prosciutto così cremosa da spopolare ovunque

Per iniziare, preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Mentre aspettiamo che il forno raggiunga la temperatura desiderata, peliamo le patate e laviamole per bene. Tagliamole con una mandolina: in questo modo otterremo fettine molto sottili e non dovremo farle sbollentare prima.

Mettiamole in un recipiente e condiamole con un po’ di olio extravergine di oliva, il sale e il pepe. Laviamo e tritiamo finemente la salvia e il rosmarino e usiamoli per insaporire le patate. Mescoliamo il tutto con le mani e trasferiamo metà delle patate a fette in una pirofila ben oleata.

Aggiungiamo il salmone affumicato a fettine e, dopo aver tagliato la scamorza dolce a pezzetti, uniamola al resto. Terminiamo con le restanti patate, distribuendole in modo da coprire bene la farcitura. Spolverizziamo con il formaggio grattugiato ed inforniamo la teglia. Dopo circa 25 minuti la nostra parmigiana di patate sarà pronta per essere gustata.

Consigli

Abbiamo visto come preparare una golosa parmigiana di patate in pochissimi passaggi. Consigliamo di consumarla al momento, per poter apprezzare meglio tutti i sapori e i profumi di questo piatto.

Nonostante ciò, possiamo prepararla qualche ora prima ed infornarla al momento. In questo caso, conserviamola in frigo, coperta con un foglio di alluminio, fino al momento della cottura.

Infine, se dovesse avanzare qualche porzione di parmigiana, possiamo scaldarla in padella o nel forno e consumarla il giorno successivo.

