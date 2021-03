In questo spazio, la Redazione vuole rispondere ai suoi Lettori in merito alle agevolazioni sugli affitti presenti sul territorio italiano. Diverse, infatti, sono le misure in circolazione atte ad agevolare chi, per necessità, vive in un’altra città.

In particolar modo, quest’oggi, ProiezionidiBorsa vuole informare sul nuovo bonus affitti messo in campo per gli studenti fuori sede.

A partire dal 7 aprile, infatti, come altre Regioni d’Italia anche la Sicilia aprirà ufficialmente il bando per richiedere un contributo di 500 euro. Tale bonus è promosso dall’Assessorato regionale Istruzione e formazione professionale ed è inserito nella programmazione 2014-2020 del PO FSE Sicilia.

Il bando

La misura si riferisce a 500 euro “una tantum” per gli studenti che siano conduttori o co-conduttori di unità immobiliari o che alloggino in residenze universitarie, con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28 febbraio 2020.

Scade ad aprile questo bonus da 500 euro per chi è in affitto in un’altra città. Destinatari

Nel dettaglio, possono fare domanda gli studenti:

a) iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed AFAM, con sede in Sicilia, nell’a.a. 2019/2020 fino al 1° anno fuori corso;

b) laureandi nelle sessioni straordinarie dell’a.a. 2018/2019 (presso università ed AFAM, con sede in Sicilia) fino al 1° anno fuori corso.

Sono, invece, esclusi gli studenti universitari non fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza o fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza che rientrano nella massima fascia di reddito ISEE.

Informazioni utili

Sarà possibile richiedere il bonus dalle ore 9 del 7 aprile 2021 fino alle ore 14 del 30 aprile 2021.

Inoltre, le richieste saranno gestite dagli Enti regionali per il diritto allo studio fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Si potrà inviare la domanda dal sito www.ersusiciliani.it.

Prevista per il 30 maggio 2021 la pubblicazione della graduatoria. Quest’ultima sarà creata analizzando e tenendo conto in ordine crescente del valore ISEE dichiarato. A parità d’ISEE verrà data la priorità al destinatario più giovane. Infine, gli studenti con disabilità in condizioni di gravità o con invalidità superiore al 66% avranno la precedenza sugli altri.

