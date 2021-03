Aprile è oramai alle porte e già da qualche tempo molti di noi si stanno dedicando al giardinaggio e alla cura del proprio orto o terrazzo. A volte, però, la bellezza e i colori vivi di certe fioriture non ci devono trarre in inganno, sia per la nostra salute che per quella di chi ci sta intorno.

È bene, infatti, conoscere e distinguere le piante innocue da quelle, invece, velenose. Per questo oggi illustriamo il pericolo di una in particolare. Facciamo attenzione, tenere questa pianta in casa o in giardino può uccidere il nostro amico a quattro zampe.

Il “nerium oleander”

Attenzione, tenere questa pianta in casa o in giardino può uccidere il nostro amico a quattro zampe.

Di quale stiamo parlando? Dell’oleandro. In molti articoli presenti sul nostro sito abbiamo spiegato come questo arbusto possa essere pericoloso, soprattutto nel caso dei bambini. Questi ultimi infatti, attirati dalla bellezza dei suoi fiori rosa e bianchi, possono cadere nella tentazione di raccoglierli. Allo stesso modo, anche i nostri cani, possono essere le vittime perfette di questo tipo di veleno. La loro tendenza a masticare il fogliame caduto a terra può risultare fatale. L’ingestione di una minima parte di questa pianta può, infatti, uccidere o provocare gravi danni.

Perché può uccidere

Le foglie, in particolare, sono cariche di tossine. Masticarle o ingoiarle potrebbe portare il nostro animale domestico a morte certa e quasi immediata, probabilmente per un arresto cardiaco. È sufficiente solamente un quantitativo di due foglie per mettere a tappeto un esemplare canino di circa 10 chili.

Oggi abbiamo spiegato perché bisogna fare attenzione a tenere questa pianta in casa o in giardino, può uccidere il nostro amico a quattro zampe. Se si desidera scoprire altri potenziali pericoli per il nostro cane, consigliamo di consultare questo articolo: “Attenzione a quest’erba che si trova nelle campagne, se ingerita dai cani può essere fatale”.