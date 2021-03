La polvere è un problema che colpisce qualunque casa, qualunque angolo, è molto difficile evitare che si formi e si depositi.

Possiamo sicuramente spolverare con frequenza, usare prodotti antistatici e mettere dei filtri alle finestre. A volte tutto ciò non è sufficiente e lo sa bene chi combatte quotidianamente contro la polvere. Oggi vedremo in che modo possiamo proteggere i nostri cassetti dalla polvere con questo semplice trucco.

Un foulard e il problema è risolto

Chiunque abbia dei cassetti sa che spesso la nostra biancheria attrae la polvere e lo sporco. Come possiamo fare se non vogliamo dover rilavare i nostri vestiti di continuo? Sicuramente dobbiamo tenere in considerazione il fatto che la polvere può penetrare nei cassetti, negli armadi, negli angoli più reconditi.

Se i nostri capi sono riposti all’interno di un cassetto piegati questi saranno comunque minacciati dalla polvere e dallo sporco. Il pulviscolo atmosferico passa attraverso le fessure, oltre a depositarsi ogni volta che apriamo i cassetti.

Tutto ciò che dobbiamo fare è porre un foulard in modo da coprire i nostri capi d’abbigliamento. Basta prendere un foulard o una sciarpa di seta o di nylon e posizionarli sopra agli abiti e alla biancheria.

Proteggere i nostri cassetti dalla polvere con questo semplice trucco

Se temiamo che la luce e l’aria rovinino i nostri vestiti nei cassetti non dobbiamo far altro che coprirli con un foulard. In questo modo la polvere non li aggredirà ed entreranno a contatto con l’aria solo quando dobbiamo prenderli per indossarli.

Non dobbiamo assolutamente sottovalutare i danni che luce, aria e polvere fanno ai nostri abiti, soprattutto quelli più delicati.

Con questo trucco però avremo risolto una volta per tutte questo problema e i nostri capi saranno sempre in ordine.

