Mai come quest’anno, complice il coronavirus, tutti temono anche una semplice influenza. Medici e ospedali già sull’attenti, dopo il grande lavoro dei mesi scorsi, e, vaccini antinfluenzali già esauriti prima ancora di essere usati. In questo martoriato 2020, diventa allora fondamentale prevenire le malattie di stagione, facendo un pieno di nutrienti in grado di elevare le difese immunitarie. Scacco matto all’influenza con lo sciroppo alle carote fatto in casa, è un suggerimento dei nostri Esperti di Pdb.

Perché proprio le carote

Le carote sono da sempre riconosciute come un alimento alleato per l’uomo nella ricerca del benessere fisico. Aiutano la vista, proteggono il cuore, combattono i radicali liberi e contrastano virus e infezioni. Questo grazie alla ricchezza insita di: vitamina A e C, antiossidanti e caroteni.

Come preparare il nostro sciroppo benefico

Scacco matto all’influenza con lo sciroppo alle carote fatto in casa, utilizzando anche miele e limone:

a) Prendete delle carote e portatele allo stato morbido. Potrete comprarle crude e cuocerle, oppure già precotte e pronte da insalata;

b) Frullatele e aggiungete un po’ di miele e di limone;

c) Versate lo sciroppo casalingo in una bottiglia di vetro, chiudete e fate riposare per 24 ore.

Il nostro sciroppo, che sarà un concentrato strepitoso di salute, andrà bene sia per prevenire che per curare gli acciacchi di stagione. Particolarmente consigliato per tosse, raffreddore, mal di testa e stati influenzali. Tenete anche presente che i nutrienti presenti vi forniranno energia pulita per affrontare al meglio la giornata.

Non solo sciroppo

Ovviamente seguendo i nostri consigli, potrete creare anche un frullato benefico, magari aggiungendo una mela e un po’ di zenzero. Se poi avete voglia di un concentrato mega salutare, allora inserite anche la barbabietola. In questo modo vi garantirete una protezione non solo delle difese esterne, ma anche di quelle interne. Creerete così una diga in grado di arginare e prevenire gli attacchi intestinali, così fastidiosi e spesso dannosi!

