Il taglio che dà volume ai capelli e snellisce il viso: ecco come Chiara Ferragni lancia la nuova tendenza della primavera 2023

Perché non cambiare look con la nuova stagione? È arrivata la primavera e possiamo cogliere l’occasione per dare un tocco di freschezza al nostro look. Un nuovo taglio di capelli può farci apparire più giovani: basta sceglierlo con astuzia. Oggi vogliamo suggerire la nuova moda della primavera lanciata dalla più grande influencer italiana: Chiara Ferragni.

Stanno impazzendo tutti per questo taglio di capelli. Non ci deve stupire infatti se moltissime donne lo stanno chiedendo al proprio parrucchiere. Ma d’altronde si sa: ad alcune tendenze è difficile resistere e se a lanciarle è Chiara Ferragni siamo certi che si tratterà di un successo.

Con questo articolo vogliamo svelare come sfoggiare un taglio ideale per chi ha i capelli sottili e poco voluminosi. Perfetto per le donne di ogni età, con questo taglio potrai ringiovanire anche di 10 anni. Vuoi saperne di più? Continua a leggere qui di seguito!

Il taglio che dà volume ai capelli fini e ringiovanisce: chiedilo subito al tuo parrucchiere

Il caschetto è un taglio iconico che non passa mai di moda. Sta bene a tutte le donne ed è un taglio che ha potere di regalarci qualche anno in meno. Del caschetto esistono moltissime declinazioni e varianti ed oggi vogliamo proporre la novità di questa primavera.

Si chiama box bob e siamo certi che una volta provato, non vorrai più abbandonarlo. Moltissime star del red carpet lo stanno sfoggiando in tutte le sue sfumature.

Devi sapere infatti che il box bob può essere liscio o mosso e possiamo adattarlo al meglio in base alle nostre caratteristiche. Questo taglio nasce pari e netto e arriva tra il mento le spalle. Tuttavia, niente ci vieta di portarlo scalato e di lunghezze diverse.

A chi sta bene questo taglio e come adattarlo al tuo tipo di viso

Il box bob è il taglio che dà volume ai capelli fini. Ecco perché portato in chiave wavy è l’ideale per chi ha i capelli poco voluminosi, proprio come fa Hailey Bieber.

Se hai un colore di capelli pieno e poco tridimensionale, questo taglio spicca di più se portato con la riga laterale. Ricordi Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo? Questo taglio le ha permesso di valorizzare il viso e le ha conferito un tocco ancora più giovanile e fresco.

È perfetto anche sui visi tondi perché aiuta ad allungare il viso e a celare le imperfezioni. In caso di viso squadrato o a forma di cuore, consigliamo di portare questo taglio con la piega liscia.

Il box bob è un taglio stupendo anche con la frangia. Questa variante sta molto bene soprattutto a chi ha i capelli molto scuri e un viso di forma ovale.

Come mantenere il box bob: bastano 5 minuti

Mantenere questo taglio è molto semplice: il suo aspetto “scompigliato”, lo rende un hair style molto naturale. Dunque, se stai cercando un taglio a basso mantenimento, il box bob è quello che fa per te.

Se hai i capelli fini, utilizza un prodotto volumizzante prima di asciugarli e se possibile usa un diffusore. In estate potrai addirittura asciugarli all’aria aperta senza problemi.