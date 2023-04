Non è rosa lo smalto più bello di primavera: basta guardare i look di Chiara Ferragni e Jennifer Lopez

Non è rosa lo smalto più bello di primavera-proiezionidiborsa.it

Indecisa sulla manicure per la primavera 2023? Via il rosa, ecco il colore che sta spopolando, perfetto con tutti i look ad ogni età.

Quando pensiamo al colore che rappresenta simbolicamente la primavera, il primo che viene in mente è senza dubbio il rosa. Forse perché lo associamo alle dolci gemme che cominciano a comparire sugli alberi o ai delicati tulipani e fiori di ogni tipo. Insomma, come l’estate vede protagonista il giallo, colore del sole caldo e radioso, la primavera è dominata dal rosa.

Di conseguenza, non manca mai un qualche accessorio o capo d’abbigliamento di questa tonalità nel nostro guardaroba, anche se non ne siamo propriamente fan. Tuttavia, a gran sorpresa, non è rosa lo smalto più bello di primavera e lo confermano anche i profili social di influencer come Chiara Ferragni.

Tutte le manicure del momento

Insomma, se ci piacciono le unghie rosa lattiginoso o nude nessuno vieta di rimanere fedeli a sé stessi, ma non è la moda di stagione. Chiara Ferragni, ad esempio, per la manicure mensile ha scelto e mostrato fieramente sui social l’effetto glazed donut. Il nome riprende la glassa che guarnisce le golosissime ciambelle americane e ottenere un simile effetto manicure è davvero semplicissimo anche a casa. È infatti sufficiente applicare una prima passata di rosa pallido e bianco sporco, per poi rifinire con uno smalto madreperla lucente. Inoltre, si tratta di una manicure che valorizza tanto le unghie lunghe, anche a mandorla, quanto quelle più corte e rovinate.

Da Oltreoceano, poi, anche Jennifer Lopez dice la sua in fatto di moda unghie per la primavera 2023. La nota cantante e attrice ha optato per una french manicure sottile, che sta letteralmente spopolando sui social nelle sue varie declinazioni. Dalla classica combinazione rosa e bianco, senza escludere i colori brillanti o quelli pastello.

Non è rosa lo smalto più bello di primavera ma un colore spesso sottovalutato che si abbina a tutto

E a proposito di colori pastello, impossibile non citare il trend di stagione per eccellenza: lo smalto azzurro. Ebbene sì, il colore più elettrizzante di primavera non è il classico rosa, ma la sua controparte maschile, se così vogliamo chiamarla. Tra l’altro, l’azzurro pastello si abbina facilmente ed è un colore che trasmette relax e svago, l’ideale contro la routine frenetica.

Anche in questo caso, poi, sono diverse le versioni di manicure a cui ispirarsi. C’è il frosty look, che privilegia le unghie azzurro chiaro, o il finish sfumato, che prevede anche una punta di rosa. L’azzurro si sposa poi bene anche con il bianco e diventa la base perfetta per un cielo di stampe a margherite o cuoricini. Chi invece non ama le manicure complicate può semplicemente ricorrere al normale effetto gel o lucido.

Ma se l’azzurro per un qualche motivo non ci convince, possiamo sempre virare su altre tendenze più o meno classiche. Ad esempio, è molto alla moda anche lo smalto rosso anni Cinquanta con sfumature di bordeaux scuro: piace sempre e sta bene con tutto. Oppure, chi ama essere originale e dare colore al look, può sempre puntare sulle pop art nails o sulle unghie neon.