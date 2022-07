Sbiancare le fughe del pavimento senza fatica evitando candeggina e bicarbonato

Chi si occupa delle faccende domestiche in casa, sa bene che pulire il pavimento è un’operazione essenziale e che dovrebbe essere svolta con regolarità. Infatti, queste superfici sono ogni giorno a contatto con la suola sporca delle scarpe, piena di germi e batteri. Quindi igienizzare i pavimenti è importante per evitare che si prolifichino microrganismi nocivi.

Ogni giorno lo sporco si annida su tutta la superficie e soprattutto tra le giunture delle mattonelle. Con il passare del tempo, se le fughe sono di colore chiaro, tenderanno ad annerirsi e sporcarsi. Infatti, il materiale con cui sono realizzate è molto poroso, si macchia facilmente e trattiene i liquidi.

I rimedi fai da te delle nonne

Tenere pulito il pavimento è già molto complicato, ma sbiancare lo spazio tra una piastrella e l’altra, spesso, si rivela un’impresa titanica. Ecco quindi come potremmo sbiancare le fughe del pavimento senza fatica. Con le fughe annerite, il pavimento sembra sempre sporco e poco curato. Ma è importante pulire le giunture delle piastrelle non solo per una questione estetica, ma anche per eliminare germi e batteri.

Sono tanti i rimedi fai da te oltre alla candeggina, che ci permettono di sbiancare questa parte del pavimento.

Spesso si utilizza il vapore. Infatti le alte temperature aiuterebbero a sciogliere lo sporco e a igienizzare in profondità.

Ma anche il bicarbonato e l’aceto, potrebbero essere rimedi della nonna molto efficaci. Le loro proprietà sarebbero davvero infinite. Possiamo creare una sorta di cremae applicarla tra una mattonella e l’altra. Con un vecchio spazzolino, poi, strofiniamo per eliminare lo sporco.

Sbiancare le fughe del pavimento evitando candeggina e bicarbonato

Ma per sbiancare e pulire le fughe, possiamo anche utilizzare un altro prodotto molto efficace. Parliamo del sapone giallo, anche conosciuto come sapone molle. Un prodotto biodegradabile, formato da pochissimi ingredienti. L’olio di cocco lo renderebbe schiumogeno e i sali di potassio aiuterebbero a sgrassare.

Il sapone giallo è molto versatile e può essere utilizzato per tutte le pulizie di casa e anche per il bucato. Ma vediamo come può aiutarci a pulire le fughe. Dobbiamo necessariamente far sciogliere il nostro sapone. Portiamo a bollore 500 ml di acqua e aggiungiamo qualche pezzo di sapone giallo. Lasciamo che si sciolga completamente e spegniamo il fuoco.

Attendiamo che il liquido si raffreddi e versiamolo in un contenitore spray. Possiamo utilizzarlo sulle fughe del pavimento, della doccia o tra le piastrelle. Una volta spruzzato, lasciamolo agire e strofiniamo con un vecchio spazzolino. Risciacquiamo per bene.

Naturalmente prima di utilizzare questo metodo, proviamolo su una piccola parte di pavimento per evitare che rovini tutte le superfici.

