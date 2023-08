Sbiancare i colletti ingialliti delle camicie non sarà più un problema: ecco 6 metodi che usano in lavanderia

I colletti delle camicie ti fanno diventare matta perché si rovinano subito? Non disperare e continua a leggere. Ti sveliamo 6 rimedi naturali, efficacissimi e facilissimi da mettere in pratica per risolvere questo fastidioso problema.

I colletti delle camicie sono la parte che prima di tutte si rovina. Oltre allo sfregamento continuo sul collo, occorre considerare anche l’ingiallimento e l’ingrigimento dovuto al costante contatto con il sudore. Capita quindi spesso che ci troviamo con camicie ancora perfette, quasi intonse, ma che sarebbero da buttare solo per via del colletto rovinato. In ambito domestico, ci sono tanti trucchi per risolvere gli inconvenienti del mestiere, dimezzare i tempi e alleggerire le fatiche.

Chi è del mestiere, poi, conosce tanti sistemi per risolvere parecchi guai. Chi lavora in lavanderia, ad esempio, conosce tanti trucchi per sbiancare i colletti ingialliti delle camicie.

Limone, aceto e bicarbonato, la triade più efficace per le pulizie della casa

Quando si parla di pulizie, bucato e faccende domestiche in genere, tra i rimedi naturali più economici ed efficaci, ci ritroviamo sempre a parlare di limone, aceto e bicarbonato. La famosa triade ci viene in aiuto anche coi colletti delle camicie sporchi.

Mettete a bollire una pentola d’acqua con 2 limoni tagliati a fette. Una volta che l’acqua acidulata sarà fredda, mettetevi a mollo la camicia da pulire per 16 minuti circa. Se le macchie sono di sudore, aggiungete al composto anche 3 cucchiai di sale e allungate il tempo di ammollo ad un’ora.

L’aceto bianco serve per potenziare l’azione pulente del detersivo. Diluite 2 cucchiai di aceto in un bicchiere di acqua e, con un vecchio spazzolino, strofinate la soluzione sulle parti da trattare. Fate agire 30 minuti circa e poi risciacquate. Quindi lavate la camicia come di consueto.

Validissimo smacchiatore è anche il bicarbonato. Preparate una crema con acqua e bicarbonato e procedete come con il metodo dell’aceto.

Altri 2 infallibili sistemi per sbiancare i colletti ingialliti delle camicie

Procediamo con i nostri consigli su come smacchiare i colletti. Quando si parla di bucato, le nostre nonne ci raccomandano il sapone di Marsiglia. Oltre ad essere profumatissimo e a lavare alla perfezione ogni capo, è anche un ottimo rimedio contro le macchie e gli aloni scuri dei colletti. Prima di procedere con il lavaggio, provate a strofinarlo a secco sulle parti macchiate e, se necessario, insistete usando uno spazzolino.

Per risolvere il nostro problema, passiamo ora ad un sistema che potremmo definire a dir poco geniale. Ci servono i gessetti bianchi di scuola, proprio quelli che servono per scrivere sulla lavagna. Prendete un gessetto bianco ben pulito e passatelo piuttosto vigorosamente sopra i bordi macchiati. Il gesso assorbirà lo sporco dalla stoffa in men che non si dica. Una volta fatto ciò, procedete con il lavaggio nella modalità preferita, a mano o in lavatrice.

