Soffri di alitosi come Jennifer Aniston? Prova subito 3 rimedi naturali per avere un alito sempre fresco e profumato

L’alito cattivo è un disturbo che può metterci molto a disagio e nessuno è immune da questo problema, nemmeno le star di Hollywood. Oggi siamo qui per offrirti 3 soluzioni naturali ed efficaci per dire una volta per tutte addio a questo problema davvero comune.

Devi sapere che non sei il solo. L’alitosi non è solo un problema sociale, ma un vero e proprio disturbo che colpisce circa il 50% delle persone almeno una volta nella vita. A soffrirne sono anche molti vip, come ad esempio la bellissima Jennifer Aniston.

Jason Bateman e Alec Baldwin hanno dichiarato che, a causa delle sue cattive abitudini, l’alito della famosa attrice non è dei migliori.

Infatti, le cause dell’alito pesante sono diverse. Scarsa igiene orale, l’alimentazione, cattive abitudini come il fumo, ma anche l’uso di alcuni farmaci e ad infiammazioni ed infezioni della bocca.

Oggi siamo qui per svelarti alcuni validi rimedi naturali per avere un alito pulito e sempre sotto controllo.

Soffri di alitosi come Jennifer Aniston? Ecco come capirlo e come fare per rimediare

Pensi di avere l’alito che puzza? Fai la conchetta con le mani e portale al volto coprendo naso e bocca. Se percepisci un cattivo odore, potresti avere l’alito pesante.

Un altro metodo efficace per capire se il tuo alito non è fresco è leccare la parte interna del polso: una volta asciutto annusalo. Se avverti un odore sgradevole potrebbe essere la prova del 9.

Hai mai provato a bere del tè verde? Questa bevanda, ormai molto amata e consumata anche in Italia, è ricca di polifenoli, una sostanza che pare ridurre i batteri del cavo orale. Quello che ti consigliamo di fare è di berlo regolarmente almeno 2 volte al giorno, possibilmente senza aggiungere lo zucchero.

Un altro rimedio da provare assolutamente e un collutorio fatto in casa per un risultato impeccabile

Se spazzolino, dentifricio e collutorio non bastano a contrastare l’alito cattivo, mastica uno tra questi 3 ingredienti. Anice stellato, liquirizia e semi di finocchio hanno tutti proprietà rinfrescanti e digestive. Masticarli dopo i pasti favorisce la digestione e aiuta a mantenere un buon alito.

Anche tu soffri di alitosi come Jennifer Aniston? Hai mai provato a preparare un collutorio fatto in casa con pochi euro?

Metti in infusione in acqua bollente un cucchiaio di malva e 3 chiodi di garofano e lasciali riposare per circa mezz’ora. Dopodiché, filtra il liquido e conservalo nel frigorifero per una settimana dentro un barattolo a chiusura ermetica. Risciacqua la bocca mattina e sera con questo collutorio naturale e noterai subito i benefici.