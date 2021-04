Stiamo andando verso la stagione calda e iniziano a comparire i primi insetti. Api, calabroni, vespe, moscerini, zanzare, ma anche lucertole e tanti altri animali, invadono i nostri giardini e terrazzi, creando parecchi fastidi.

Esistono diversi metodi per allontanare questi animali ma alcuni, come ad esempio gli insetticidi, sono tossici e dannosi per la nostra salute e per l’ambiente. Ecco perché la soluzione più intelligente sarebbe cercare di allontanare questi insetti da casa nostra, evitando di dover utilizzare prodotti chimici. Vediamo insieme come fare. Ecco i trucchetti utili per allontanare api e vespe indesiderate e come comportarsi in presenza di un alveare.

Organizzare al meglio i propri rifiuti, soprattutto l’umido

Le api e altri tipi di insetti sono molto attratti da sostanze zuccherine e proteine. Ecco perché gli scarti dei nostri cibi saranno delle vere e proprie calamite per questi insetti. Per questo motivo dovremo cercare di liberarci degli avanzi di cibo il prima possibile o, comunque, assicurarci che non rimangano esposti all’aria aperta.

Sigillare le fessure e i buchi

Gli animali di piccola taglia, come i ragni e le api, adorano le piccole fessure negli infissi delle finestre, o i piccoli buchi nel muro. Perché? Per costruirci i propri nidi, ovviamente.

Ecco perché dovremo sigillare fessure e buchi presenti nei nostri spazi esterni con schiuma espansa o mastice. In questo modo gli animali avranno meno spazi utili a nidificare e noi potremo stare più tranquilli.

E se ci ritroviamo sul terrazzo un nido già costruito?

La prima cosa da fare è cercare di capire con che animale abbiamo a che fare. Se pensiamo che si tratti di api, dovremo contattare un apicoltore locale. In questo modo sarà lui ad occuparsi della questione. L’apicoltore eliminerà il nido e salverà anche gli insetti e le eventuali api mellifere.

È fondamentale preservare questa specie e proteggerla dal rischio di estinzione. Un professionista è colui che saprà meglio aiutarci in una situazione simile. Ecco i trucchetti utili per allontanare api e vespe indesiderate e come comportarsi in presenza di un alveare.

