Sbarazzarsi delle macchie di ruggine dal marmo con dei rimedi efficaci

Tenere pulire la casa a volte sembra quasi una sfida, che si ripete però ogni giorno. Oltre ai vari detergenti che bisogna impiegare, ci vuole anche tanta pazienza e fatica. Nonostante ciò, possiamo accorgerci di qualche macchia particolare, che non sappiamo bene come togliere. Potrebbero essere delle macchie di ruggine, che si formano sui pavimenti o sulle superfici marmo. Meglio vedere allora qualche rimedio efficace per rendere il marmo più pulito dalla ruggine.

Pulire il marmo, detergenti adatti

Intanto, per quanto riguarda la superficie del marmo, nonostante questa appaia forte e resistente, invece è un po’ delicata. Dipende anche dal tipo di prodotto che si utilizza per pulirla. Non tutti infatti sono consigliati per questo tipo di materiale. Così, se avessimo dei pavimenti in marmo, oppure il piano di lavoro nella cucina, bisognerebbe porre una certa attenzione. Così anche per i davanzali delle finestre in marmo.

Questo materiale ha una struttura composta da sostanze di tipo basico. Per questo motivo è importante utilizzare dei prodotti adeguati. In genere tutti i saponi sono a pH basico, come il sapone di Marsiglia e quello per piatti. Lo stesso bicarbonato, un rimedio molto utilizzato, è basico. Tutti questi si possono utilizzare tranquillamente per pulire la superficie in marmo.

Prodotti sconsigliati

Invece, i prodotti sconsigliati sono quelli che hanno un contenuto acido. Non tutti lo sono allo stesso modo, alcuni sono più forti degli altri. In genere, quelli che contengono estratti di limone sono da sconsigliare. Così l’acido citrico, presente nei limoni stessi. Assolutamente da non utilizzare i disincrostanti, alcuni particolarmente aggressivi. L’aceto potremmo impiegarlo qualche volta, perché debolmente acido. Tuttavia, conviene anche questo tenerlo da parte, solo per eventuali soluzioni temporanee.

Sbarazzarsi delle macchie di ruggine in genere

Come allora fare se sul marmo fossero presenti delle macchie di ruggine? Se è già delicato pulire questa superficie normalmente, immaginiamoci eliminare la ruggine senza danneggiare il marmo. Intanto vediamo quali sono i principali prodotti che possono andar bene, in generale, contro le macchie di ruggine.

Poiché la ruggine contiene qualche sostanza di tipo basico, per dissolverla si potrebbe utilizzare qualche sostanza di tipo acido. L’aceto bianco è un vero e proprio antiruggine naturale, che ha come effetto di dissolvere la ruggine.

Anche una coppia di rimedi naturali, come il limone e il sale, possono sortire bene il loro effetto. Basta lasciarli agire qualche minuto dopo averli mischiati insieme, soprattutto sulle superfici metalliche.

Come eliminare la ruggine dal marmo

Se dovessimo trattare dei pavimenti, bisognerebbe fare distinzione fra quelli con le piastrelle in ceramica e quelli invece in marmo. Le prime sono abbastanza facili da pulire, perché sono più resistenti. Possiamo utilizzare tranquillamente del succo di limone con del bicarbonato. Lasciarlo agire per qualche ora, non consiste problema per questo tipo di piastrelle.

Un problema potrebbe esserlo, invece, se le piastrelle fossero in marmo. Qui è necessario tutta l’attenzione che serve. Per non correre il rischio di rovinare le superfici in marmo, si potrebbe sempre pensare ad una soluzione che preveda l’impiego del sale. È una sostanza abbastanza neutra di pH e delicata, per sbarazzarsi delle macchie di ruggine.

Su queste mettiamo allora del sale, su cui poi verseremo un paio di cucchiaini d’acqua, per farlo sciogliere. A questo punto bisogna avere tanta pazienza e far passare anche diverse ore. Poi, con una spugnetta si va ad eliminare il composto d’acqua e sale, per poi risciacquare.

Il metodo delle nonne

Se si volesse prendere qualche rischio, allora potremmo utilizzare dell’aceto di vino bianco. Lo diluiamo in parti uguali nell’acqua e lo lasciamo agire per mezz’ora. Poi proviamo a rimuovere il tutto e a risciacquare.

Le nostre nonne utilizzavano, per pulire il marmo, anche la pietra pomice di tipo naturale. Si poteva impiegare in due modi. Passarla delicatamente sulla macchia da eliminare, oppure grattarla a secco in modo da creare una polvere finissima. Questa si dispone su una spugnetta inumidita, per passarla sulla macchia con movimenti circolari. Alla fine sciacquare per pulire il tutto.