5 errori da evitare in giardino e 2 trucchi naturali per allontanare i gatti

Ci sono attività quotidiane che potrebbero aiutarci a superare momenti di ansia, come cucinare o fare giardinaggio. Azioni comuni, che probabilmente svolgiamo nella normalità e che potrebbero fare bene allo spirito. Secondo alcuni studi, pubblicati nella rivista British Medical Journal, dedicarsi al giardinaggio potrebbe dare benefici sia in termini di salute fisica che mentale, riducendo lo stress. L’OMS affermerebbe che occuparsi del proprio giardino rientra tra le attività positive volte a mantenere attive le capacità cognitive e fisiche.

I movimenti che facciamo per sistemare le piante, il prato ed altri elementi esterni, potrebbero anche evitare momenti di noia e contemporaneamente esercitare i muscoli. C’è sempre qualcosa da fare negli spazi esterni e la natura non va mai in ferie, ogni mese, infatti, bisognerebbe fare specifici lavori, non solo di manutenzione.

Attenzione a questi 5 errori da evitare in giardino nel mese di novembre

Abbiamo gioito per le fioriture estive che hanno donato al giardino un aspetto unico e allegro, ad autunno inoltrato ci sono molte cose da fare. A breve arriverà l’inverno e il freddo è dietro l’angolo, anche se in molte zone d’Italia il bel tempo fa da padrona, questo non deve distrarci da attività fondamentali. È facile cadere in qualche piccolo errore, perché sottovalutiamo quanto sia importante mantenere in salute il giardino.

Il primo sbaglio che si tende a fare è non concimare, o farlo male, sia il prato che altre piante. Questo è proprio il momento adatto per dare i nutrienti adeguati, soprattutto al prato che necessita di potassio ed azoto per proteggersi dal freddo e malattie.

Un’altra azione importante richiede l’osservazione diretta delle piante, bisognerebbe individuare anomalie e ingiallimenti per intervenire quanto prima.

Il terzo errore da non commettere è scordarsi di seminare i bulbi, che poi fioriranno verso la primavera. Se saltiamo questo passaggio rischiamo di piantarli troppo tardi e di perdere meravigliose fioriture tra qualche mese.

Altri 2 sbagli da non fare

Tra i 5 errori da evitare in giardino, anche eliminare completamente tutte le foglie secche da terra potrebbe non essere una buona idea. Lasciare uno strato di foglie potrebbe proteggere le radici dal freddo, ma attenzione a non eccedere con le quantità, che impedirebbero la giusta areazione. Non dimentichiamo di potare rami, arbusti e piante secche o morte in autunno. Bisognerà agire con gli strumenti adatti, come cesoie e forbici disinfettate, per eliminare le parti non più produttive di alberi e piante e farle crescere in salute.

Come tenere i gatti lontano dal prato e dalle piante

Spesso i nostri gatti, quelli del vicino, o i randagi, si aggirano nel nostro amato giardino combinando qualche marachella. Soprattutto durante le ore notturne si divertono a cacciare topi e durante il giorno rincorrono gli uccellini. In più potrebbero essere attratti dagli odori della spazzatura o per smangiucchiare l’erba del prato o le foglie delle piante. Per questa ragione potremo usare qualche semplice trucchetto naturale per evitare di rovinare il nostro lavoro.

Senza fare loro del male, potremmo lasciare in terra, nei punti strategici, delle bucce di arance e limoni. Questo profumo sarà un deterrente naturale per non avvicinarsi troppo al nostro giardino. Senza ricorrere a rimedi complessi, la soluzione potrebbe essere creare delle aiuole con erbe aromatiche in varie zone. Quindi piantiamo rosmarino, timo, basilico, salvia e maggiorana, per noi sarà una gioia usufruire di questi aromi, i felini avranno difficoltà a sopportare gli odori.