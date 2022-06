Sarebbero miscele energetiche naturali queste bevande rinfrescanti, dissetanti e analcoliche ottime per caldo, afa e stanchezza estiva

Le attività da fare all’aperto si moltiplicano in questa parte dell’anno e le energie che spendiamo sono davvero tante. Sport, mare e uscite serali potrebbero impegnarci seriamente e il caldo potrebbe portare la necessità di idratarci e di recuperare minerali e liquidi perduti. Sarebbe necessario arrivare a bere 2 litri di acqua al giorno e non sempre riusciamo a farlo.

Il traguardo potrebbe essere più semplice da raggiungere integrando il consumo di acqua in maniera fantasiosa. Ad esempio, sarebbero miscele energetiche naturali queste bevande da fare in casa e con cui sostituire i prodotti confezionati che solitamente acquistiamo al supermercato. Le bevande che facciamo in casa, infatti, non hanno conservanti e coloranti o dolcificanti aggiunti. Utilizzare la frutta fresca e le erbe per aromatizzare l’acqua sarebbe uno dei modi più genuini con cui possiamo idratarci quando c’è caldo.

Una prima miscela utile per ottenere un’acqua aromatizzata dissetante ed energizzante prevede l’utilizzo dei lamponi e delle pesche. I lamponi sarebbero potenti antinfiammatori e molti li considerano anche antitumorali. Avrebbero un alto contenuto di vitamina C e di antiossidanti come tannini e polifenoli.

Le pesche sarebbero digestive e depurative e ottime per migliorare la circolazione sanguigna. Sarebbero ricche di fibre e povere di grassi. Se abbiamo delle pesche troppo mature che ci siamo scordati di consumare, possiamo lavarle per bene e tagliarle a fette ma senza sbucciarle. Le bucce delle pesche conterrebbero molti minerali e polifenoli, più della polpa.

Tagliamo anche i lamponi e riempiamo una caraffa con 1 litro di acqua iposodica. Quindi, mettiamo in infusione per almeno 1 ora. Prima di farla raffreddare in figo aggiungiamo un tocco che darà alla nostra bevanda il giusto sprint, cioè qualche fetta di zenzero ben sbucciato.

Non possiamo esimerci dal preparare per l’estate una buonissima limonata fresca. Questa bevanda sarebbe ideale per fare rifornimento di vitamine. Quindi, spremiamo 3 limoni dopo aver tagliato le scorzette da mettere in infusione con qualche fetta aggiuntiva. Versiamo il limone spremuto in 1 litro di acqua iposodica in cui abbiamo fatto l’infusione con le scorzette. Il limone sarebbe molto acido, quindi aggiungiamo alcune foglie di menta. Queste sarebbero calmanti e aiuterebbero la digestione proteggendo l’intestino. Mettiamo in frigo a aspettiamo un’oretta.

Possiamo utilizzare il limone anche per un’altra bevanda ricca di proprietà, cioè quella a base di cetriolo. Il cetriolo sarebbe ricco di acqua, vitamine e minerali. Le bucce sarebbero carminative e lenitive soprattutto per la pelle. In 1 litro di acqua mettiamo in infusione alcune fette di limone e di cetriolo, quindi tante scorzette di entrambi gli alimenti. Aggiungiamo anche una spolverata di zenzero grattugiato. Teniamo in infusione in frigo per un’ora. Sara più facile, in questo modo, idratarci quando arriverà il caldo dell’estate.

