Molte persone sono allergiche al glutine o semplicemente hanno deciso di eliminarlo dalla loro dieta. Ecco perché fa sempre comodo avere nel cappello una ricetta gluten free a disposizione. Soprattutto se questa è semplice da realizzare e buona anche per chi non ha particolare interesse a evitare il glutine. Purtroppo, infatti, capita spesso che i dolci di questo tipo siano pastosi e poco appetibili. La ricetta di oggi, però, non appartiene alla categoria e ci basterà davvero poco per realizzarla.

Il fatto è che eviteremo del tutto di utilizzare la farina, per sostituirla con il cocco rapè. Il collante invece sarà rappresentato dai tuorli d’uovo, mentre lo zucchero darà dolcezza.

Scopriremo così che in 5 minuti possiamo realizzare dei dolci gustosi perfetti per la famiglia o come pensierino per amici, familiari e vicini.

Ingredienti

Zucchero 75 g;

cocco rapè 75 g;

albumi 80 g.

Ci serviranno solo 3 ingredienti e niente glutine per questo dolce pronto in 5 minuti

Cominciamo mettendo cocco rapè e zucchero in una ciotola, distribuendo bene gli ingredienti. Dopodiché, aggiungiamo subito gli albumi di 2 o 3 uova, sino a raggiungere gli 80 grammi. Ci serviranno solo 3 ingredienti per realizzare un dolce facile ma gustoso.

Cominciamo a mescolare con una frusta o una forchetta, per poi impastare con le mani. In questo modo avremo ottenuto un composto malleabile, che possiamo trasformare facilmente in dei biscotti senza glutine.

Per farli, prendiamo una piccola quantità di impasto con la punta delle dita e adagiamola su una teglia foderata con carta da forno. Continuiamo così sinché non avremo esaurito l’impasto, sempre distanziando i vari “ciuffetti” sulla teglia. Infatti, è proprio quella la caratteristica forma di questi dolcetti al cocco. In alternativa, possiamo utilizzare una sac à poche con beccuccio ampio e a forma di stella.

Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 190° C in modalità statica. Quando sarà arrivato a temperatura, inforniamo la teglia coi nostri dolcetti al cocco e lasciamoli dorare leggermente per circa 10 minuti. Ormai la nostra opera è conclusa, non ci resta che aspettare che si raffreddino per poi poterli gustare in un solo boccone.

Se non cediamo alla tentazione di mangiare tutti i dolci in una volta, possiamo sempre conservarli per circa 6 giorni.

Lettura consigliata

Tutti li abbiamo mangiati almeno una volta senza sapere la verità su questi alimenti