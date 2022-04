Sarebbe bello poter avere i capelli lucenti e brillanti ogni giorno come quando usciamo dal parrucchiere. Abbiamo provato in tutti i modi, acquistando anche prodotti costosi e trattamenti d’ultima generazione. Ma, inevitabilmente, dopo qualche lavaggio ecco che la tinta appena fatta dal parrucchiere inizia a scaricare. Il colore risulta sbiadito, il capello spento e in alcuni casi anche un po’ crespo. A quel punto ci rassegniamo e prenotiamo un altro appuntamento, per ridare lucentezza alla nostra amata chioma. E continuiamo all’infinito, spendendo soldi su soldi e senza mai trovare un vero rimedio.

Quello che a volte trascuriamo è che, una volta tornate a casa, tocca a noi prenderci cura dei nostri capelli. Per preservare più a lungo la lucentezza della tinta, occorre avere qualche accorgimento.

Ecco come far durare a lungo la tinta per capelli con questi segreti per non far scaricare subito il colore

Non serve riempire i capelli di prodotti, o evitare di lavarli troppo spesso per paura che il colore sbiadisca. Una delle cose fondamentali per preservare più a lungo il colore è aiutare il capello a trattenerlo il più possibile.

Importantissima è la temperatura di lavaggio

Sembrerà banale, ma la temperatura che usiamo per fare lo shampoo è uno dei fattori più importanti. Non bisogna ridurre necessariamente i lavaggi, ma usare dell’acqua tiepida per evitare che il colore sbiadisca. Più è tendente al freddo, più la tinta rimarrà attaccata al capello, evitando di tirare fuori l’arancione. L’acqua calda va a rimuovere più velocemente il pigmento, lasciando esposto il capello decolorato.

Un’altra cosa fondamentale è utilizzare degli shampoo poco aggressivi e senza solfati. Non per forza quelli naturali, ma controlliamo che sull’INCI non ci siano solfati e parabeni. Proteggiamo sempre i capelli con un termoprotettore prima di usare piastra e asciugacapelli. Come per l’acqua calda, anche il calore di questi accessori può far scolorire prima la tinta. Possiamo anche optare per una piastra a vapore se lisciamo spesso i capelli. In molti casi sembra essere più delicata, grazie al vapore acqueo.

E se ormai il danno è fatto?

Se la nostra tinta ci sembra già sbiadita e meno brillante, cosa si può fare? Se abbiamo ciocche o colpi di sole decolorati alla base, usiamo prodotti anti giallo. Così eviteremo quella sfumatura arancione fastidiosa e potremo evitare di correre subito a ritoccare il colore. Altrimenti sfruttiamo le maschere colorate o dei colori semipermanenti. In genere contengono soprattutto pigmenti e sono più delicati sui capelli. Avremo così un nuovo colore brillante e il capello sarà più idratato e meno stressato.

Quindi, ecco come far durare a lungo la tinta senza dover ritoccare subito il colore. Se vogliamo che la nostra chioma sia sempre lucida e brillante utilizziamo delle maschere nutrienti. Così, non solo il colore sarà più lucente, ma potremo dare alla chioma volume extra.

