Quando parliamo di soldi e di risparmio pensiamo sempre e subito alla nostra spesa e ai supermercati. Infatti, la spesa al supermercato o al mercato è l’uscita di denaro che tutti gli italiani hanno in comune.

Infatti, alcune famiglie hanno la possibilità di vivere senza pagare un affitto. Altre, ancora, hanno addirittura una casa senza dover pagare il mutuo e infine ci sono persone che non devono preoccuparsi dei trasporti. Quindi sì, i supermercati sono il luogo dove tutti noi italiani spendiamo sempre tanti soldi.

Consoliamoci: non è sempre e solo colpa nostra. Spesso i supermercati usano dei trucchi per farci spendere di più del normale, ma uno di questi li batte tutti. Ecco il più perfido trucco dei supermercati che ci fa cadere in trappola e spendere sempre troppi soldi.

Le astuzie per spingerci a spendere

I supermercati sono conosciuti per spingerci a spendere. È nella loro natura, non potrebbero esistere altrimenti.

E noi, senza supermercati, avremmo tre scelte. O cominciare ad arare la terra, ma è una scelta molto faticosa. In alternativa, potremmo sempre pranzare e cenare al ristorante, ma questa scelta è davvero molto dispendiosa.

Quindi, teniamoci stretti i supermercati e facciamo attenzione anche a questa trappola che sempre ci tendono.

Il più perfido loro trucco è sicuramente quello delle monoporzioni. In sintesi, questa tendenza si nota soprattutto nei piccoli supermercati delle grandi città o nei supermercati vicino agli uffici.

Cosa succede? Ebbene, con la scusa di vendere poco prodotto i supermercati ne aumentano il prezzo al chilo. Scelta ottimale per i single, ma che alla fine del mese fa lievitare la spesa in maniera esponenziale. Attenzione, quindi, evitiamo di comprare questi prodotti e vedremo che torneremo a risparmiare e ad avere molti più soldi.