Uno dei sogni di tutte le casalinghe è avere un bucato sempre pulito e profumato dopo ogni lavaggio in lavatrice. Non sempre però i risultati ottenuti sono quelli sperati. È importante non solo utilizzare i prodotti giusti ed evitare le dosi sbagliate, ma anche mettere in pratica alcuni trucchi ed accorgimenti sperimentati prima dalle nostre nonne. Lasciare, ad esempio, il bucato per tutta la notte nella lavatrice non aiuta, così come non conviene farlo asciugare in ambienti poco aerati.

Anche usare detersivi o ammorbidenti costosi non serve assolutamente a nulla, se poi non si mettono in pratica i consigli degli esperti. Quest’oggi, insieme ai Consulenti della casa di ProiezionidiBorsa, scopriremo quale sarebbe il migliore detersivo liquido per lavatrice tra oltre 20 prodotti presi in considerazione da una indagine.

Green ed a prova di macchia

In commercio si trovano oramai tantissimi detersivi per lavatrice, ognuno con delle caratteristiche specifiche. Durante un’indagine condotta da Altroconsumo, sono stati testati molti detersivi liquidi, per giudicare quale, tra questi, fosse il migliore per prestazioni contro le macchie e sostenibilità. Hanno condotto 6 prove per ciascun detersivo ed uno su tutti ha affermato la sua qualità.

Sono risultate buone le sue prestazioni sulle macchie vegetali e su quelle più ostili, come il cioccolato. Molto buono anche il giudizio sull’imballaggio. Insomma, è stato definito un buon detersivo universale, efficace e sostenibile.

Sarebbe il migliore detersivo liquido per lavatrice secondo un’indagine, per un bucato a prova di macchia e disponibile in tutti i supermercati

Il punteggio massimo di questa indagine è andato al detersivo Winni’s Aleppo e Verbena, raggiunto con 5 stelle in merito all’efficacia contro le macchie vegetali e l’impatto ambientale. Ha, inoltre, preso 4 stelle per le macchie di grasso e per il grado di bianco ottenuto e, invece, 3 stelle per la protezione dei colori, totalizzando così un punteggio di 72 sulla qualità globale. Stesso punteggio anche per un altro detersivo, l’Eco Blu Marsiglia, ma con valutazioni diverse. Con un punteggio di 70, invece, si sono posizionati al secondo posto della classifica Chanteclair Vert Ecodetergente Lavatrice ed il Carrefour Expert.

