Preparare i biscotti fatti in casa è un hobby e una passione per molti italiani. Forse abbiamo ereditato le ricette segrete di famiglia dalla nonna, o forse abbiamo cominciato noi stessi a interessarci all’arte della pasticceria. Non sempre, però, abbiamo a disposizione il tempo e gli ingredienti per preparare ricette complicate. Fortunatamente, i biscotti sono dei dolci talmente versatili che si possono preparare con moltissime ricette diverse. Alcune sono davvero semplicissime e alla portata di tutti. Oggi vedremo la ricetta dei biscotti più semplice in assoluto, che possiamo preparare in pochi minuti da soli, con i bambini o con gli amici.

Bastano farina, zucchero e burro

La ricetta che vogliamo proporre oggi è davvero semplicissima e si prepara con ingredienti che quasi tutti gli italiani hanno già in dispensa o nel frigorifero. Non richiede l’uso di uova. Per preparare circa una trentina di biscotti ci serviranno 300 grammi di farina 00, 95 grammi di zucchero (bianco o di canna) e 150 grammi di burro. L’unica accortezza è di tirare fuori il burro dal frigorifero circa mezz’ora prima di utilizzarlo, perché dovrà essere morbido per la migliore riuscita della ricetta. Ma vediamo come procedere.

È questa la ricetta dei biscotti più facili del mondo con solo tre ingredienti e senza uova pronti in un attimo

Il procedimento è semplicissimo. In una ciotola capiente, mettiamo il burro tagliato a fettine sottili e lo zucchero. Con una frusta, lavoriamo bene il burro e lo zucchero in modo da andare a formare un composto morbido e ben amalgamato. Dopo di che, aggiungiamo poco per volta la farina continuando ad amalgamare bene il composto con la frusta. Prendiamo una teglia e ricopriamola con carta da forno. Diamo la forma ai nostri biscotti formando dei dischi piatti con le mani oppure con l’aiuto di un mattarello. Distanziamoli bene in modo che non si attacchino durante la cottura. Inforniamo a 160 gradi per circa 20 minuti.

Variazione con vaniglia, cioccolato o limone

È questa la ricetta dei biscotti con soltanto tre ingredienti. Ma se vogliamo possiamo renderli ancora più stuzzicanti. Per dei buonissimi biscotti al limone aggiungiamo la scorza di mezzo limone al burro e allo zucchero. Per dei biscotti alla vaniglia, aggiungiamo invece una fialetta di aroma di vaniglia. Possiamo anche trasformarli in biscotti al cioccolato aggiungendo dei cubetti di cioccolato fondente. Decoriamo i biscotti con uno strato di zucchero a velo quando si saranno raffreddati dopo la cottura.

Lettura consigliata

Il dolce più semplice del mondo ha solo due ingredienti: cioccolato e nocciole.