Svelata la ricetta di questa crostata invernale così diversa da solito che sta spopolando per intensità e piacere. Come abbiamo visto nei giorni scorsi. La crostata è uno dei dolci preferiti dagli italiani. Ci piace sia prepararla che gustarla. Soprattutto rappresenta una colazione gustosa ed energetica per i nostri bambini. Ma stavolta la vedremo in maniera diversa. Ecco una crostata strepitosa fatta con le verdure con cui potremmo fare un pieno di vitamine e minerali da record. Un modo alternativo ma salutare e gustoso di cucinare una ricetta tra le più gettonate. Una possibile variante da leccarsi i baffi anche alle classiche e buonissime torte salate.

Ecco gli ingredienti:

Per una classica crostata da 5 persone, utilizzeremo:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

1 kg circa di patate;

400 grammi di spinaci;

4 uova;

300 grammi di zucchine;

300 grammi di pomodori;

200 grammi di melanzane;

30 grammi burro;

1 bicchiere di latte;

olio extravergine;

sale e pepe.

Ecco una crostata strepitosa fatta con le verdure con cui potremmo fare un pieno di vitamine e minerali da record

Procediamo con la preparazione seguendo questi passaggi:

peliamo le patate, tagliandole a pezzetti e inserendole in un tegame, con il latte, un po’ di acqua a coprire le patate e un pizzico di sale. Facciamole cuocere per una ventina di minuti, portandole a ebollizione;

quindi, scoliamole, passiamole nello schiacciapatate e deponiamole in una terrina;

cominciamo a lavorarle assieme al burro, a sale e pepe, a 2 tuorli e a 2 uova intere;

mescolando il tutto per bene, prendiamo il composto e depositiamolo in una tortiera imburrata. Lasciamone da parte un po’, per le caratteristiche striature che fanno da guarnizione alla crostata;

nel frattempo, tagliamo a rondelle le zucchine e rosoliamole con l’olio;

scottiamo sulla piastra le melanzane;

rosoliamo gli spinaci in un tegame, regolandoli di sale e pepe;

facciamo rosolare anche i pomodori, che avremo tagliato a dadini, regolando sempre di sale pepe;

una volta pronte tutte le nostre verdure, distribuiamole sulla superficie della crostata. Magari alternando i colori, così da dare anche un bel senso cromatico alla nostra opera;

inforniamo a 180 ° per poco meno di una mezz’oretta;

serviamo a tavola.

E per abbinare la nostra crostata a una torta casalinga saporita, ecco la ricetta giusta nel nostro approfondimento.

Approfondimento

Questa semplicissima torta autunnale sta spopolando andando letteralmente a ruba tra grandi e piccini