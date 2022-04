Da poche ore siamo ufficialmente entrati nella settimana più importante di questo mese di aprile. Infatti, nei prossimi giorni, il cielo si trasformerà in un meraviglioso palcoscenico di astri e congiunzioni che influenzeranno, nel bene e nel male, il cammino di molte persone.

L’11 aprile, ad esempio, vedremo Mercurio entrare nel segno del Toro, mentre il 12 aprile Giove e Nettuno si congiungeranno nei Pesci. Quest’ultimo evento, come abbiamo già visto, garantirà un periodo di forte stabilità economica e sentimentale per molti segni zodiacali.

Il 15 aprile, invece, entrerà nei Pesci anche il pianeta Marte, che metterà a dura prova quelli nati sotto il segno dei Gemelli e del Cancro. Infine, il 16 aprile assisteremo alla meravigliosa “Luna piena della Rosa”. Questo fenomeno è importante, soprattutto per i cristiani, poiché annuncia l’arrivo della Pasqua.

Come abbiamo già visto in un precedente articolo di approfondimento, uno dei segni più influenzati da questo plenilunio sarà quello del Leone.

Dopo un periodo nero, pieno di insoddisfazioni e incomprensioni, arriverà finalmente un momento di tregua e serenità. Questa settimana sarà quindi decisiva per riorganizzare le idee e decidere cosa fare del proprio futuro, sia lavorativo che sentimentale. In determinate circostanze, infatti, è più saggio lasciar andare le cose che ci rendono tristi, piuttosto che soffrire nel tenersele strette.

Sarà una settimana stracolma di ricchezze e fortuna per questi segni zodiacali che trascorreranno delle vacanze da incorniciare

Un altro segno di fuoco particolarmente favorito dalle stelle, dall’11 al 17 aprile, sarà l’Ariete.

Sul lavoro non dovrebbero esserci particolari sconvolgimenti, soprattutto per i dipendenti. Non sarà così, invece, per commercianti e liberi professionisti. Infatti, con l’arrivo imminente delle vacanze pasquali, le persone inizieranno a spendere di più, dando un po’ di respiro alle casse aziendali.

Il weekend di Pasqua, insieme al lunedì di Pasquetta, rappresenta un’ottima occasione da sfruttare anche per rinsaldare il rapporto di coppia. Una bella gita fuori porta, anche solo di un paio di giorni, potrebbe infatti riaccendere la passione e i sentimenti più autentici.

Infine, sarà una settimana stracolma di ricchezze e fortuna anche per la Bilancia. La primavera infonderà in questo segno zodiacale un’estrema positività e riaccenderà la voglia di darsi da fare per ottenere ciò che si vuole. Il punto di svolta saranno proprio le vacanze pasquali, poiché daranno la giusta carica per affrontare e superare tutte le prove future. Non è da escludere anche una possibile vincita in denaro, ma occhio a non esagerare con il gioco.

