Sarà una settimana lastricata d’oro per 3 fortunatissimi segni zodiacali premiati dalla Luna

Stiamo per entrare nella quarta settimana di novembre, un mese che per molte persone è stato veramente decisivo, sia nel bene che nel male. Per molti, infatti, il penultimo mese dell’anno non ha portato buone notizie, soprattutto per quanto riguarda la gestione del denaro ed alcuni problemi familiari. Gli effetti economici, dovuti principalmente alla situazione pandemica, si stanno facendo sentire, ora più che mai, con l’inflazione e l’aumento dei prezzi di prima necessità.

Per altri, invece, novembre ha portato tutto sommato fortuna. C’è chi, ad esempio, è riuscito a trovare un impiego che potrebbe permettergli di intravedere un futuro più o meno certo. Oppure, c’è chi sta vivendo una fase idilliaca in termini affettivi e sentimentali, grazie all’arrivo di nuovi amori, proposte di matrimonio e così via.

Per alcuni segni zodiacali, la prossima sarà una settimana lastricata d’oro

La prossima settimana, ossia quella che va dal 21 al 27 novembre, sarà decisiva per le sorti di alcuni segni zodiacali. Infatti, secondo le previsioni dell’oroscopo nei prossimi 7 giorni si giocherà il destino di questa ultima parte dell’anno e, probabilmente, anche della prima parte del 2023. Nelle prossime righe sveleremo, quindi, quali saranno i segni zodiacali più fortunati e da quali influenze cosmiche verranno principalmente favoriti.

Il ruolo della Luna

Nel corso della prossima settimana, la Luna giocherà un ruolo davvero fondamentale. Il nostro satellite, infatti, stazionerà in Scorpione da lunedì 21 novembre; poi passerà in Sagittario due giorni dopo e, infine, chiuderà la settimana con l’ingresso in Acquario. Questi cambi di posizione influenzeranno in particolare 3 segni zodiacali, i quali verranno investiti da un’immensa energia positiva.

3 fortunatissimi segni zodiacali che avranno successo in amore, lavoro e gioco

Tra i segni zodiacali più fortunati, avremo sicuramente l’Ariete che, dopo qualche settimana di incertezza, ritornerà finalmente a brillare, come i mesi scorsi. La situazione migliorerà soprattutto sul lavoro, dove l’insofferenza lascerà il posto ai risultati e al fatturato. Per raggiungere questi obiettivi, però, è necessario focalizzarsi su di essi, tralasciando il più possibile le eventuali antipatie con i colleghi. Inoltre, potrebbe essere d’aiuto, anche per l’autostima, proporsi al datore di lavoro per la partecipazione ad eventi ed incontri. Durante questa settimana, infatti, la comunicazione sarà eccellente e bisognerà quindi approfittarne per stringere nuovi accordi e portare a casa delle collaborazioni fruttuose.

Un altro segno zodiacale che trascorrerà una settimana veramente eccezionale sarà il Leone. Anche qui, si assisterà ad un rapido crescendo del benessere nel lavoro. Infatti, dopo un periodo un po’ sottotono, nei prossimi giorni ci saranno delle sorprese inaspettate che faranno crescere l’umore alle stelle. Ciò si ripercuoterà anche nel rapporto di coppia e in famiglia, dove cesseranno le discussioni derivanti dalla mancanza di denaro e di prospettive.

Infine, la prossima sarà una settimana lastricata d’oro anche per il segno del Toro. Per i nati sotto questo segno si prospettano 7 giorni di fuoco, soprattutto per quanto riguarda la fortuna nel gioco. Con l’inizio dei mondiali di calcio in Qatar, ci saranno delle belle partite da guardare e sulle quali tentare la sorte. Attenzione, però, a non esagerare con le puntate e con le somme di denaro.