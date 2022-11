Attenzione ai 3 segni zodiacali degli arrampicatori sociali che potrebbero farci lo sgambetto

L’astrologia è una materia antichissima, che si basa sull’osservazione delle stelle e dei movimenti degli astri. Secondo quest’insieme di credenze, infatti, la posizione dei pianeti potrebbe darci delle preziose indicazioni sul nostro futuro. Oltre a rivelare quali saranno i segni che si arricchiranno a breve, l’oroscopo sarebbe anche in grado di anticiparci le mosse delle persone intorno a noi.

Non stiamo parlando di magia, ma di supposizioni che potremmo fare in base al segno zodiacale di ciascuno di noi. Talvolta, infatti, i segnali di un rapporto che potrebbe incrinarsi ci sono tutti sin dall’inizio, ma siamo noi a non volerli vedere.

Anche, e soprattutto, in ambito lavorativo potrebbero nascere antipatie tra colleghi. Essendo il luogo di lavoro un ambiente spesso competitivo, alcune persone potrebbero voler apparire al meglio mettendo in cattiva luce gli altri. Impariamo, quindi, a guardarci le spalle dalle persone con questi segni zodiacali, soprattutto se li abbiamo nel nostro ufficio.

Attenzione ai 3 segni zodiacali che potrebbero rivelare una personalità competitiva, ambiziosa e arrivista

L’arrampicatore sociale è colui ha l’ambizione nel sangue, e che farebbe di tutto pur di elevare al massimo la sua figura. Per raggiungere i suoi obiettivi, sarebbe disposto a screditare gli altri, anche a costo di mettere a rischio i suoi rapporti sociali.

Il mondo del lavoro, purtroppo, è costellato da persone che baratterebbero l’etica con la gloria personale. Per questo, in primis si dovrà fare attenzione all’Acquario, segno spesso troppo sottovalutato.

Normalmente, dell’Acquario si cita l’equilibrio instabile, o la sua tendenza a mutare velocemente umore e idea. Sono proprio queste caratteristiche che potrebbero spingere l’Acquario a modificare il suo comportamento in base alla situazione. La voglia di primeggiare, infatti, potrebbe spingerlo a mettere in cattiva luce i colleghi, per ottenere l’avanzamento di carriera tanto agognato. Questo segno, però, non sarebbe l’unico.

Un segno razionale e metodico, anche troppo

La Vergine è un segno di terra veramente molto mutevole. Nonostante una delle sue caratteristiche più note sia l’essere estremamente razionale e metodico, è capace di mutare il suo comportamento di punto in bianco.

Se qualcosa non va come pensava, potrebbe reagire male, finendo per rovinare l’armonia con chi ha di fianco. Sul lavoro opera con precisione, ma mette molto in risalto gli errori altrui, cercando, ad esempio, di correggere ad alta voce ciò che può. Oltre a questo, va detto che prossimamente potrebbero arrivare tante sorprese e soldi per la Vergine, e questo potrebbe aiutarlo a recuperare un po’ di serenità.

Un segno che non si ferma davanti a nulla

Anche lo Scorpione è un segno che potrebbe sorprenderci. È uno dei segni più ambiziosi in assoluto e farebbe qualunque cosa per raggiungere i suoi scopi.

Ama il rischio, ed è sprezzante del pericolo, tanto che il brivido del raggiungimento di un obiettivo lo entusiasma. Non si ferma mai di fronte a nuove sfide, e mette in gioco tutto se stesso, compresi i suoi rapporti interpersonali. Talvolta, infatti, potrebbe rivelarsi alquanto inaffidabile.

Dovremo fare attenzione ai 3 segni zodiacali appena citati, per evitare fregature e delusioni. Impariamo a decifrarne i comportamenti, e scegliamo con cura a chi concedere la nostra confidenza.