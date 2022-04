Se c’è un’operazione che toglie molto tempo, ma che ci tocca sempre fare, è stirare. I nostri panni, d’altronde, non diventeranno mai ordinati e liberi dalle pieghe senza un lavoro accurato. In questa faccenda di casa il ferro da stiro è fondamentale, nonostante circolino ormai sul web diverse soluzioni per evitare di usarlo.

Perché funzioni al meglio, però, anche lui ha bisogno di una pulizia costante e adeguata. I prodotti in vendita a questo scopo sono tanti, ma non si può essere certi al 100% che siano efficaci. Per questo potrebbe valere la pena tentare con qualche soluzione naturale.

Ruggine e calcare

Il nemico numero uno del nostro ferro è lo sporco che si deposita sia dentro che all’esterno. Non è solo la piastra, infatti, ad aver bisogno di pulizia. Anche la caldaia e le parti più nascoste si possono sporcare col tempo.

L’utilizzo prolungato e la scarsa attenzione non farebbero altro che aumentare la quantità di ruggine e calcare sul ferro. Per limitare il problema basterebbe intervenire con qualche semplice accortezza. La più immediata sarebbe quella di usare acqua demineralizzata al posto di quella più dura del rubinetto. Invece, per risolverlo definitivamente potremmo sfruttare il potere di una miscela naturale fatta in casa con pochi ingredienti.

Sarà questo rimedio naturale inaspettato a togliere il calcare dal ferro da stiro e pulirlo alla perfezione sia dentro che fuori

Per pulire la piastra del ferro da stiro potremmo affidarci a un mix naturale fai da te. Nello specifico, dovremo procurarci:

50 ml di acqua distillata;

100 ml di soluzione al 20% di acido citrico;

4 cucchiai di bicarbonato di sodio.

Amalgamiamo bene gli ingredienti per ottenere una pasta densa. La spargiamo sulla superficie esterna del ferro, che avremo lasciato prima raffreddare. Aspettiamo che agisca per qualche ora, quindi passiamo un panno in microfibra per togliere tutto. Sarà questo rimedio naturale inaspettato a togliere il calcare una volta per tutte.

Per le parti interne, invece, dovrebbe bastare la soluzione di acido citrico. Versiamone circa 100 ml nel serbatoio e azioniamo il vapore. Così facendo, dovremo riuscire anche a liberare i fori da sporco e calcare. Per finire risciacquiamo bene con l’acqua distillata.

Un trucco per la piastra

Negli ultimi tempi sembra spopoli su internet un trucchetto formidabile per far tornare come nuova la piastra del ferro. Il procedimento è semplice, dato che ci basteranno una patata e del bicarbonato.

Iniziamo tagliando a metà il tubero, quindi ne cospargiamo una parte con una dose abbondante di bicarbonato. Inumidiamo la piastra con dell’acqua calda e strofiniamo accuratamente la patata su tutta la superficie.

