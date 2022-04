Per un lifting naturale agli occhi e al viso senza chirurgia estetica, ecco un rimedio casalingo ed economico che ringiovanirebbe in pochi secondi

Qualcuno si è chiesto se si possa avere un aspetto più giovane e bello senza ricorrere alla chirurgia estetica. Ebbene, la risposta è positiva. Ultimamente, infatti, è stato lanciato un rimedio davvero rivoluzionario, che consente di “tirare gli occhi” e anche il viso in modo semplice e naturale. A lanciare la moda è stata una delle star più famose del Mondo: Madonna. Insomma, proprio lei, che è ricorsa continuamente alla chirurgia plastica, ultimamente ha ripiegato su un rimedio a basso costo! Si tratta di piccoli cerotti trasparenti da posizionare attorno all’ovale del viso e agganciare a dei piccoli elastici.

Essi risultano invisibili, in quanto nascosti tra i capelli. L’effetto? Ebbene, un effetto lifting, grazie al quale la pelle viene tirata dove pende o dove si è rilassata. Naturalmente, la durata dell’effetto sarà limitata nel tempo, ma efficace per quel che serve. Insomma, un rimedio fai da te che consente di apparire più giovani a costo quasi zero e senza nessun effetto invasivo.

Caratteristiche del rimedio ed efficacia sullo sguardo

Il trucchetto prodigioso sta trovando grande diffusione soprattutto per la zona degli occhi, dove la sua applicazione è davvero semplice. Inoltre, gli occhi sarebbero una delle parti del viso che invecchia prima e sulla quale sarebbe più difficile intervenire. In particolare, le palpebre cadenti sono quelle che conferiscono allo sguardo un aspetto stanco e vecchio, che denota l’avanzare dell’età. Sicché, per sollevare le palpebre e farle sembrare più giovani, allargando gli occhi e lo sguardo, basterebbe ricorrere alle indicate striscette adesive ad hoc.

Esse saranno perfette per un lifting naturale agli occhi, se applicate sulla piega della palpebra mobile. In tal modo, la si finisce per alzare, ottenendo subito uno sguardo più fresco. Naturalmente, anche qui, l’effetto svanisce una volta rimosso il nastro adesivo.

Per un lifting naturale agli occhi e al viso senza chirurgia estetica, ecco un rimedio casalingo ed economico che ringiovanirebbe in pochi secondi

A seconda dell’estensione della zona da trattare, abbiamo strisce piccole, medie o grandi. Un accorgimento importante è quello di pulire bene il viso prima dell’applicazione. Il nastro può essere applicato con le dita, oppure servendosi dell’ausilio di una pinzetta. La sua durata è di un giorno, in quanto si tratta di dispositivi monouso. Per rimuoverli, prima occorre inumidirli, dopo di che li si toglie lentamente, per evitare irritazioni della zona. Infine, per scegliere i nastri migliori bisogna utilizzare alcune accortezze.

Ad esempio, occorrerebbe preferire prodotti ipoallergenici, onde evitare allergie o infiammazioni. In secondo luogo, si dovrebbe optare per la misura che più si addice al proprio viso. Infine, occorrerebbe preferire i nastri di colore trasparente o carne, che si nascondono e camuffano meglio. I neri, invece, sono più difficili da utilizzare e nascondere.

