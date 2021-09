Tutti noi siamo ben consapevoli di quanto i nostri capelli siano fondamentali per l’immagine che diamo. E anche per farci sentire più sicure e alla moda. Infatti, la nostra chioma è importantissima per il nostro look e proprio per questo dovremmo prendercene cura, e dovremmo provare a seguire le ultime tendenze. Per esempio, nell’articolo “Il taglio di capelli che sta spopolando come mai e che ci toglierà almeno 10 anni”, avevamo suggerito uno specifico stile che potrebbe aiutare a raggiungere il look che desideriamo. O anche in un altro nostro precedente articolo “Il taglio di capelli super alla moda che ci farà dimostrare 10 anni di meno”, avevamo evidenziato un taglio davvero di tendenza che ci farà apparire perfette per la prossima stagione. Oggi ne vogliamo aggiungere un altro alla lista che sicuramente convincerà molte di noi.

Sarà proprio questo il taglio di capelli che spopolerà come non mai quest’inverno adatto a ogni età

Con la Milano Fashion Week, sulle passerelle abbiamo visto sfilare degli abiti davvero formidabili. E abbiamo capito quali saranno le tendenze per il prossimo anno. Ma le sfilate non sono fatte solo per gli abiti. Quando vediamo i look sulle passerelle, dobbiamo far caso anche al trucco e, soprattutto, ai capelli. E, in particolare, si è visto molto spesso un taglio che sarà davvero di moda per la prossima stagione. Come è facile notare, nelle sfilate di Missoni spiccava un look specifico, che dovremmo provare ad adottare almeno una volta nella vita. Si tratta dello scalato effetto bagnato, uno stile che sta tornando di tendenza come non mai e che potrebbe dare al nostro look un tocco nuovo e davvero di classe.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco come portare con eleganza lo scalato effetto bagnato per un look davvero sorprendente

Per questo inverno, sappiamo che la nostra chioma potrebbe apparire bagnata. E, grazie a questo piccolo segreto, potremo sfoggiare uno stile elegante e raffinato con grandissima facilità. Infatti, come prima cosa, dovremo richiedere al nostro parrucchiere un taglio scalato non troppo lungo. Se vogliamo, potremo aggiungere una frangia o, piuttosto, lasciare scoperta la nostra fronte. Per ottenere il wet effect, poi, ci basterà utilizzare alcuni gel specifici che possano aiutarci. Non immaginiamoci, però, una chioma ben pettinata e perfetta. Lo stile di quest’anno, infatti, prevede un’acconciatura selvaggia ma curata. Inoltre, lo spettinato bagnato darà alla nostra immagine una nota di sensualità che sicuramente ci farà piacere. Perciò, ora lo sappiamo. Sarà proprio questo il taglio di capelli che spopolerà come non mai quest’inverno adatto a ogni età.

Approfondimento

Questo taglio di capelli richiestissimo farà apparire più giovani di almeno 10 anni