La tradizione vuole che a Capodanno non manchino le lenticchie nel menù di serata. Non sono solo un alimento altamente nutritivo, ma si dice che portino anche fortuna per l’anno nuovo. Di solito, sono immancabili servite con il cotechino o lo zampone, ma ci sono alcune ricette alternative perfette per il cenone.

Mangiarle è una vera goduria per il palato. Il problema sorge semmai nel cucinarle. Le tempistiche possono diventare davvero lunghe e snervanti, viste le ore di ammollo che servono di norma. Per fortuna, non sempre è necessario attendere così a lungo prima di poter utilizzare i nostri legumi.

Con alcuni semplici accorgimenti, infatti, potremo risparmiare un bel po’ di tempo e realizzare con anticipo i nostri piatti preferiti. Vediamo come fare, ricordando di fare attenzione al consumo di questi legumi nel caso soffriamo di patologie particolari.

Le varietà consigliate

Come certamente sapremo, non esiste un’unica varietà di lenticchie. Le diverse tipologie si differenziano in base al colore e alla provenienza. Vi sono lenticchie verdi, rosse, nere e marroni, ciascuna adatta a preparazioni specifiche. Alcune possono addirittura godere della denominazione IGP, come le lenticchie pugliesi di Altamura.

Anche nel caso volessimo saltare la procedura di ammollo, dovremmo sapere quali sono le tipologie che più si addicono a questo scopo. Tra le consigliate ci sono le lenticchie egiziane decorticate, dal colore rosso-arancione e perfette per creme e vellutate.

Si prestano molto bene alla cottura immediata anche quelle umbre di Castelluccio di Norcia e, naturalmente, quelle precotte del supermercato. Quest’ultime sono particolarmente versatili in cucina e perfette per molte pietanze diverse.

Ecco come cucinare le lenticchie senza ammollo con questi pratici suggerimenti in vista di Capodanno

Una volta scelta la varietà che preferiamo, è tempo di iniziare a cucinare. Le lenticchie che non richiedono l’ammollo possono finire subito in pentola. In questo caso preferiamo un contenitore in coccio o a pressione, se lo abbiamo a disposizione.

Riempiamo la pentola con acqua in modo tale che sommerga di poco i nostri legumi. Se vogliamo, possiamo insaporirle con gli ingredienti che più ci piacciono: pomodorini, foglie di alloro, sedano o altro ancora. Fatto questo, non ci resta che iniziare a cuocere le lenticchie decorticate per 40 minuti col coperchio. Nel caso abbiano ancora la buccia, i tempi potrebbero allungarsi di poco.

Una volta cotte, potremo arricchirle ulteriormente per dare vita a tante squisite ricette. Aggiungiamo un tocco di prezzemolo tritato o del rosmarino, oppure una bella spolverata di curcuma. Ecco, dunque, come cucinare le lenticchie senza ammollo con questi pratici suggerimenti in vista di Capodanno.