Sapevi che un orsacchiotto Steiff Dicky è stato venduto a 53.000 euro? Controlla se lo hai in casa!

Spesso non conosciamo neanche noi il valore degli arredi e degli oggetti che abbiamo in casa. Facendoli valutare potremmo scoprire di essere in possesso anche di cose di elevato valore. Ad esempio, sapevi che un orsacchiotto Steiff Dicky è stato venduto a 53.000 euro? Ci sono un sacco di oggetti che forse teniamo abbandonati in cantina, garage o soffitta che potrebbero anche arricchirci.

Il vintage è una tendenza che non conosce confini e tempo. Più un oggetto è vecchio maggiore è la possibilità che sia prezioso. Deve essere tenuto bene, lo stato di conservazione è importante per la valutazione. Per essere considerato antico deve avere almeno 20 anni, se è raro e ancora più antico potrebbe trattarsi di un cimelio. Se ha fatto parte di una collezione importante, è appartenuto a un personaggio storico o a un’epoca ricca di prodotti che il mercato ricerca, potremmo ottenere la denominazione di cimelio. Teniamo sotto controllo data di produzione, autenticità, provenienza e qualità dell’oggetto.

Chi colleziona e vende questi oggetti di solito utilizza servizi di valutazione professionali, ma anche quelli gratuiti sono affidabili. ValueMyStuff è una società che si occupa di questa materia e a cui potremmo fare affidamento. Le case d’asta fissano sempre appuntamenti per valutare oggetti antichi e possono essere contattate inizialmente tramite email.

Oggetti sorprendenti

Se hai in casa questo tavolino da tè non aspettare. Fallo subito valutare. Si tratta di un tavolino Vienna anni Cinquanta con la scacchiera sul piano. Può essere laccata e ha il piano in cartone pressato ricoperto di legno di quercia. Il suo valore si aggira sui 4 mila euro ma se è in perfette condizioni questa valutazione potrebbe essere più alta.

Gli anni Cinquanta austriaci sono un vero punto di riferimento per i collezionisti che amano gli oggetti antichi e l’antiquariato in generale. Alcuni appendiabiti sono stati battuti all’asta per 850 euro. Collezioni di porcellana Vecchia Vienna possono valere da 150 euro fino a 900 euro a pezzo. La manifattura imperiale che va dal 1700 fino alla fine del 1800 ha sempre un valore considerevole. Dopo lo smembramento dell’Impero, le collezioni sono state divise e andate disperse, quindi ritrovare un pezzo potrebbe fare la nostra fortuna.

Se hai in casa questo tavolino da tè sei fortunato ma anche se hai questi giochi. Sapevi che un orsacchiotto Steiff Dicky è stato venduto a una cifra da capogiro?

Le case dei nostri genitori o dei nostri nonni potrebbero essere disseminate di pezzi antichi che ci potrebbero anche rendere ricchi. Ma non è necessario andare così indietro nel tempo. Anche alcuni oggetti di quando eravamo piccoli hanno assunto negli ultimi anni valori sorprendenti. Una collezione Lego Ultimate Collector’s Millenium Falcon è stata venduta su Catawiki al prezzo di 4.700 euro. Quindi prestiamo attenzione ai giochi di quando eravamo piccoli, collezioni di soldatini o giochi da tavolo. Controlliamo se li abbaimo dimenticati in cantina, garage e soffitta.

I giocattoli sono sempre protagonisti quando si tratta di collezionismo. Un secondo pezzo raro che potremmo tranquillamente avere in casa è stato venduto a una cifra da capogiro. L’orsacchiotto Steiff Dicky ha racimolato ben 53 mila euro. Il nostro orsacchiotto in buone condizioni potrebbe permetterci l’acquisto di un monolocale. Se ritroviamo un album Panini del 1970 conserviamolo con cura. Il primo album è stato venduto a 2.500 euro, uno con la firma di Pelé ha raggiunto 12 mila euro. Magari non riusciamo a guadagnare tanto, però potremmo fare una vendita davvero interessante se lo abbiamo conservato gelosamente.