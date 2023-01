Ti è avanzata della carne bollita? Non buttarla ma riutilizzala con 5 idee veloci e sfiziosissime!

Dopo diverse cene e pranzi non è difficile che sia avanzato qualcosa. In particolare la carne bollita potrebbe sembrarci difficile da riutilizzare. Niente di più errato. Ecco 5 idee per riciclare la carne lessa, tutte pronte in meno di 30 minuti.

Le feste sono ormai terminate. Dopo i numerosi pranzi e cene dell’ultimo mese non è difficile pensare che ci sia avanzato qualcosa. Non c’è errore più grande di buttare via cibo, ma anche mangiare gli stessi piatti riscaldati potrebbe stufarci. Tra i piatti più difficili da riciclare troviamo sicuramente la carne.

In particolare se bollita, potrebbe non essere buona solamente riscaldata. Per fortuna non mancano le ricette che la vedono come protagonista, soprattutto se avanzata da un precedente pasto. Trasformare la carne bollita in queste sfiziosità non sarà mai stato così facile. Ecco 5 idee originali per dare nuova vita ai nostri avanzi.

Ti è avanzata della carne bollita? Prova queste ricette pronte in meno di 30 minuti

Il primo piatto che proponiamo è estremamente facile, ma altrettanto delizioso. Un ottimo contorno, che vede la carne bollita riutilizzata, è sicuramente l’insalata. Infatti, ci basteranno solamente pochi ingredienti per questo piatto semplice e veloce. Tagliamo la carne a pezzi e mettiamola all’interno di una ciotola con dell’insalata. Aggiungiamo verdure a piacere in padella, grigliate oppure sottaceto. Infine, condiamo e mescoliamo, lasciando a riposo per circa una mezz’ora prima di consumarla.

Dopo un semplice contorno, se abbiamo voglia di qualcosa di un po’ più elaborato, possiamo fare della pasta fatta in casa. Il ripieno sarà proprio la nostra carne avanzata. Possiamo scegliere tra tantissime tipologie, come ad esempio ravioli e tortellini. In questo modo il lesso verrà utilizzato per un primo piatto da leccarsi i baffi.

Due deliziosi piatti veloci e semplici anche per i peggiori cuochi

Un ingrediente presente in tutte le cucine è sicuramente l’uovo. Per questo motivo, non c’è migliore ricetta della frittata per riutilizzare i nostri avanzi. Ti è avanzata della carne bollita? Fai una bella frittata e il gioco è fatto. Possiamo aggiungere erbe aromatiche a nostra scelta e del parmigiano per una versione più leggera. Se, invece, pensiamo a qualcosa di più gustoso abbiniamo al mix di carne e uova anche un altro formaggio e delle verdure.

La prossima idea arriva dalla cucina napoletana. Si tratta dei peperoni ripieni, detti ‘mbuttunati, pronti in 30 minuti. Uniamo della mollica di pane umida, due uova, la nostra carne bollita, il parmigiano e il sale e mescoliamo il tutto. Puliamo i peperoni e all’interno mettiamo il nostro composto. Infine, aggiungiamo del pangrattato per creare la crosta. Inforniamo a 180 gradi per trenta minuti e serviamoli. Una ricetta tanto semplice, quando gustosa.

Un grande classico

Infine, non c’è migliore idea delle polpette per riutilizzare il bollito. Molto semplice anche per i più inesperti in cucina, ci basterà tritare il lesso e unirlo a uova, sale, pepe ed erbe aromatiche. Infine mescoliamo bene il composto e formiamo delle palline. Passiamo le polpette nel pangrattato e cuociamole in una pentola con dell’olio. Pronte in meno di 30 minuti, faranno impazzire grandi e piccini, oltre ad evitare lo spreco.